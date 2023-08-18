避免亂槍打鳥　新一代海福刀攻克攝護腺癌保性福

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症狀有兩種極端 早期不明顯、晚期已轉移隨著年紀增長，罹患攝護腺癌的機率快速攀升，是熟男們須面對的老年醫療問題。馮思中表示，攝護腺癌位居男性好發癌症第5位，每年新增約7000名新病患。高風險族群為高齡者、有家族史者，攝護腺癌通常伴隨攝護腺肥大，而且國人飲食西化又高油高糖，建議50歲以上民眾務必定期健檢，且每2、3年追蹤一次。
- 早期：症狀不明顯，若伴隨攝護腺肥大會出現頻尿、疲尿、夜尿、小便速度變慢、無法順暢排尿，建議就醫檢查是否有腫瘤。
- 晚期：尿道阻塞、腫瘤破壞膀胱造成血尿，另外癌細胞恐轉移至骨頭，導致患者容易骨折。
治療三大方向 能否保留排尿與性功能是關鍵臨床上治療攝護腺癌方式，依不同期別擬訂不同治療策略，攝護腺癌治療方式選擇多元，國內主要方式為外科手術切除、放射治療、海福刀，另外還有荷爾蒙治療、與冷凍治療。早期治療方針是以手術切除，健保有給付新式微創手術；若患者想保留正常排尿與性功能，獲美國FDA核准的新一代海福刀安全性高，副作用較少。
海福刀是什麼刀？馮思中形容：「宛如微波爐把食物煮熟，海福刀則是以超音波聚焦燒灼病灶，把腫瘤燒掉」，可依消融範圍順形治療，不影響尿道等周邊組織，術後可保有正常排尿及性功能。但因燒灼面積有限，探頭從肛門伸進去，腫瘤位置不能超過4公分高，或若腫瘤靠近神經部位則不適合燒灼。早期患者接受海福刀治療，5年存活率可達9成，適用於下列族群：
- 葛里森分數（Gleason score）介於6-7分
- 腫瘤分期為1與2期、腫瘤不大
- 想保留排尿與正常性功能
- 年紀大不適合或不想開刀族群
避免亂槍打鳥 海福刀以超音波精準燒灼病灶一位43歲個案出現排尿與頻尿狀況，就醫檢查發現葛里森分數6分，但不敢以手術切除腫瘤，決定進行新一代海福刀治療，術後配合回診，恢復狀況良好，保有排尿與性功能；相較另一位52歲個案第一次術後追蹤一段時間後，攝護腺癌復發，病人考慮了切除手術或放射治療，但仍擔心之後的生活品質，最後病人仍選擇了可以再次治療的海福刀手術。馮思中表示任何治療後仍需追蹤是否復發之可能性。海福刀治療另一優點是可作為救援治療的方法解決癌症復發的問題。醫師提醒民眾多運動、控制體重、攝取蔬菜、改善生活習慣，才有助於降低風險，避免被「留校察看」。
馮思中表示，攝護腺癌患者從40-80歲都有，早年治療攝護腺癌的方式，「不管三七二十一通通切掉，患者漏尿又性功能障礙，人生變黑白」。現今有精準治療，搭配核磁共振與超音波影像融合攝護腺切片（Fusion biopsy），可提高檢測準確度，揪出病灶，避免亂槍打鳥。
此外，台灣泌尿科醫學會將於8月邀請擁有20年海福刀治療經驗的泌尿科專家英國倫敦大學學院（UCL)介入腫瘤學教授及醫學科學院院長 Mark Emberton(馬克．恩伯頓）來台與泌尿科醫師交流消融治療與精準治療經驗，提升台灣攝護腺癌精準治療的水準與國際接軌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58869
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