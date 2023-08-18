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她最近發現腳踝處的皮膚出現色素沈澱的斑塊，原本未予理會，但某天突然發現腳踝處的皮膚破皮潰爛，嚇得趕緊就醫，才發現已是靜脈曲張末期所導致的「鬱血性皮膚炎」。
嚴重時可能發生組織潰爛、感染，儘早預防治療是關鍵
人體下肢的血液循環仰賴靜脈瓣膜、肌肉的收縮擠壓，以及心臟收縮時產生的力量將血液導回心臟。當靜脈壁薄弱或是瓣膜功能受損，加上久站、腹內壓增大等原因，容易導致下肢血液淤積，進而引起白血球增加、血管異常增生、色素沈澱、皮膚破損等慢性發炎的情況。一但伴隨有傷口產生，甚至易導致組織潰爛、嚴重感染等無法癒合的情形。
下肢靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率也比一般人高出許多，甚至有可能誘發致命的肺栓塞、慢性周邊動脈疾病等慢性病。因此，靜脈曲張的問題真的是不容忽視，若在初期即能儘早預防治療，就能避免後續衍生的醫療問題，減輕照顧的壓力，改善生活品質，維持身體健康。
靜脈曲張的預防需從生活習慣中著手，包括均衡的飲食、充足的睡眠、戒菸、避免久坐久站、翹腳、適度的運動，以及搭配醫療級彈性襪等方式著手。治療方面主要在於去除這些病變的靜脈血管組織。有別於過去將皮膚切開移除病灶血管的傳統手術方式已漸不使用，取而代之的是新型微創的靜脈內雷射、膠水、血管硬化劑等來達到血管閉合的作用。
新型微創治療結合機械與硬化劑，手術時間短且痛感低
然而，大多數治療還是需搭配穿著彈性襪來達到最佳的治療效果。最新型的微創治療採用雙重原理，同時以機械性旋轉剝除術，搭配硬化劑噴灑方式的方式來達到封閉血管的作用。不僅傷口僅針孔大小、痛感降低，且大幅縮短手術時間縮短、術後可立即下床走動，手術過程也沒有加溫效應產生的疼痛感，血管在未來也不易有異物感的存留。術後僅需短期的穿著彈性襪或壓力繃帶並定期回門診追蹤，即可達到最佳的手術結果、改善病灶。
醫師會依據不同的疾病嚴重程度選擇最佳的治療方式，多數病人術後即能感受到症狀顯著的改善，若再搭配改善生活中的危險因子、控制慢性病、適度運動等複合式療程，也能大幅降低未來復發的機會。
由於每個人的狀況跟風險因子皆不同，實際情況仍需由醫師專業的判斷和診斷後才能給予最佳的治療選項。建議若有長期下肢酸麻疼痛、大面積色素沉澱、久站、體重過重等易造成靜脈曲張的危險因子的患者盡快到各大醫院的血管外科門診尋求專業醫療諮詢。
文／陳亭安醫師 編輯／賴以玲 圖／楊紹楚
※ 本文授權自馬偕紀念醫院心臟血管外科醫師陳亭安
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 靜脈曲張致皮膚破皮潰爛！新型微創治療傷口小痛感低 一個針孔就能完成手術