李嘉誠7折內幕賣房／親海駅II熱銷　回頭賣I期！每坪貴15萬仍搶瘋

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長江實業14日回頭釋出「親海駅I」219戶對外銷售，戶型為1房至3房，兩房及三房享海景，總價從451萬元至1678萬港幣不等（折合台幣約1840萬至6846萬元），折實平均呎價約1萬5939港幣，「親海駅II」折實平均呎價1萬4868港幣），換算為台幣與坪數大約為一坪231.38萬，每坪比「親海駅II」貴15.56萬元。預計入住日期為2025年7月15日。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，李嘉誠的長江實業將新建案「親海駅II」打7折破盤價大熱賣，「意味著降價摸底大法一試就靈！既然摸底成功，接下來其他建案售價當然不可能更便宜」。
他分析，雖然第一期比第二期稍貴，但仍比市價低，且因地段條件比第二期好，購屋族申購依然熱烈。截至8月17日中午為止，已收到超過5千個入票登記，超額認購接近22倍，中籤率約4.38％，預期到18日下午6點認購截止前中籤率會再降低。
長江實業表示，「親海駅I」是「咪走雞價」（咪走雞價，指「別錯過大好機會的價格」）。香港不動產界預估，「親海駅」一期與二期的投資客比例可能達到4成以上，顯示長實低價促銷策略已成功吸引大量投資客進場，預料「親海駅I」也會順利出清。
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