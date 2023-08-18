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李嘉誠7折內幕賣房／親海駅II熱銷　回頭賣I期！每坪貴15萬仍搶瘋

▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」熱銷。今再賣「親海駅I」，就算每坪貴15萬元，仍引發瘋搶。（圖／翻攝香港買點樓臉書）
▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」熱銷。今再賣「親海駅I」，就算每坪貴15萬元，仍引發瘋搶。（圖／翻攝香港買點樓臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

香港首富李嘉誠創辦的長江實業以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，626戶不到12小時就完銷。長江實業日前打鐵趁熱，回頭釋出「親海駅I」219戶對外銷售，就算每坪比先前7折價貴了15.56萬元，短短4天已收到超過5000入票登記，中籤率約4.38%。專家解密李嘉誠7折賣房內幕，直言「降價摸底大法一試就靈，接下來售價不可能更便宜」。

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「親海駅II」位在香港九龍油塘，房價「折實價」290萬港幣至1134.6萬港幣（約新台幣1193.6萬至4670萬元），按定價估算，當天發售的626戶總市價約46.7億港幣（約新台幣192.2億元）。626戶12日不到12小時就完銷。

▲長江實業新釋出的「親海駅I」位置較「親海駅II」更近海，2房及3房戶戶都有海景，換算每坪單價也較「親海駅II」貴15.56萬元。（圖／翻攝香港中原地產網站）
▲長江實業新釋出的「親海駅I」位置較「親海駅II」更近海，2房及3房戶戶都有海景，換算每坪單價也較「親海駅II」貴15.56萬元。（圖／翻攝香港中原地產網站）
長江實業14日回頭釋出「親海駅I」219戶對外銷售，戶型為1房至3房，兩房及三房享海景，總價從451萬元至1678萬港幣不等（折合台幣約1840萬至6846萬元），折實平均呎價約1萬5939港幣，「親海駅II」折實平均呎價1萬4868港幣），換算為台幣與坪數大約為一坪231.38萬，每坪比「親海駅II」貴15.56萬元。預計入住日期為2025年7月15日。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，李嘉誠的長江實業將新建案「親海駅II」打7折破盤價大熱賣，「意味著降價摸底大法一試就靈！既然摸底成功，接下來其他建案售價當然不可能更便宜」。

▲短短4天已收到超過5000入票登記，中籤率約4.38%。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲短短4天已收到超過5000入票登記，中籤率約4.38%。（圖／翻攝何世昌臉書）
他分析，雖然第一期比第二期稍貴，但仍比市價低，且因地段條件比第二期好，購屋族申購依然熱烈。截至8月17日中午為止，已收到超過5千個入票登記，超額認購接近22倍，中籤率約4.38％，預期到18日下午6點認購截止前中籤率會再降低。

長江實業表示，「親海駅I」是「咪走雞價」（咪走雞價，指「別錯過大好機會的價格」）。香港不動產界預估，「親海駅」一期與二期的投資客比例可能達到4成以上，顯示長實低價促銷策略已成功吸引大量投資客進場，預料「親海駅I」也會順利出清。

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