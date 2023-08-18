出沒這些場所要小心　性騷擾3大發生地點

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性騷擾3大常見樣態肢體性騷擾
展示或傳送色情圖片及騷擾文字
言語性騷擾
性騷擾發生3大地點公共場所
網路虛擬環境
馬路
性騷擾求助不孤單 提供24小時協助、7大服務內容高雄市政府社會局表示，性騷擾求助不孤單，即日起只要打高雄市市民專線1999，單一管道提供被害人24小時協助，高雄市簡化性騷擾求助流程及管道，更提供線上受理管道，於市府官網首設性騷擾防治專區，讓性騷擾被害人求助不擔心。另為協助職場性騷擾個案，社會局及勞工局跨局處合作辦理性騷擾個案服務，保障被害人權益不中斷。
高雄市社會局全國首創委託辦理性騷擾被害人個案管理服務，由樹德科技大學提供被害人7大服務內容，包括情緒支持、諮詢服務、案情追蹤、法律諮詢、心理諮商、陪同調查或出庭、轉介其他資源等，協助被害人面對性騷擾申訴求助歷程，並陪伴走出性騷擾陰霾。
當發生性騷擾事件，被害人常伴隨著害怕、噁心等身心壓力，導致失眠、恐慌，嚴重可能影響個人日常生活的進行及就學就業表現；或因不熟悉申訴救濟、行政調查及司法訴訟等程序，致影響自身權益。性騷擾被害人個案服務由專業社工員主動關懷及情緒支持，提供一對一服務，甚至陪同調查、出庭或調解程序，討論自我保護的安全計畫，協助個案情緒穩定的走完所有歷程，減緩性騷擾事件所帶來的創傷壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58883
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