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出沒這些場所要小心　性騷擾3大發生地點

出沒這些場所要小心　性騷擾3大發生地點
出沒這些場所要小心　性騷擾3大發生地點

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】各界爆發#MeToo事件引起大眾關注，高雄市政府社會局表示，根據111年服務個案統計，性騷擾最常發生地點為公共場所、網路及馬路。為了讓性騷擾被害人求助不擔心，高雄市政府全國首創簡化性騷擾求助管道，提供線上受理、24小時協助與7大服務內容，減緩性騷擾事件所帶來的創傷壓力。

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根據高雄市政府社會局統計，111年服務個案中，被害人所遭遇的性騷擾樣態以「肢體性騷擾」為最多，其次為「展示或傳送色情圖片及騷擾文字」，「言語性騷擾」再其次；最常發生地點為「公共場所」，其次為「網路虛擬環境」及「馬路」。可見性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人在任何地點都有可能被性騷擾。

性騷擾3大常見樣態

肢體性騷擾

展示或傳送色情圖片及騷擾文字

言語性騷擾

性騷擾發生3大地點

公共場所

網路虛擬環境

馬路



性騷擾求助不孤單　提供24小時協助、7大服務內容

高雄市政府社會局表示，性騷擾求助不孤單，即日起只要打高雄市市民專線1999，單一管道提供被害人24小時協助，高雄市簡化性騷擾求助流程及管道，更提供線上受理管道，於市府官網首設性騷擾防治專區，讓性騷擾被害人求助不擔心。另為協助職場性騷擾個案，社會局及勞工局跨局處合作辦理性騷擾個案服務，保障被害人權益不中斷。

高雄市社會局全國首創委託辦理性騷擾被害人個案管理服務，由樹德科技大學提供被害人7大服務內容，包括情緒支持、諮詢服務、案情追蹤、法律諮詢、心理諮商、陪同調查或出庭、轉介其他資源等，協助被害人面對性騷擾申訴求助歷程，並陪伴走出性騷擾陰霾。

當發生性騷擾事件，被害人常伴隨著害怕、噁心等身心壓力，導致失眠、恐慌，嚴重可能影響個人日常生活的進行及就學就業表現；或因不熟悉申訴救濟、行政調查及司法訴訟等程序，致影響自身權益。性騷擾被害人個案服務由專業社工員主動關懷及情緒支持，提供一對一服務，甚至陪同調查、出庭或調解程序，討論自我保護的安全計畫，協助個案情緒穩定的走完所有歷程，減緩性騷擾事件所帶來的創傷壓力。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58883

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