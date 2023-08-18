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台北市 5 境外個案均有泰國旅遊史
北市衛生局疫調發現，5 名個案為跟團旅遊，於泰國當地都有被蚊子叮咬的情形。8/5 至 8/9 在泰國期間即出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等登革熱症狀，返國後陸續於 8/9 至 8/14 間採檢，均為登革熱確診。該團共 31 人，其餘 26 位團員分別由居住地衛生單位進行健康追蹤，預計監測至返國後 2 週。
北市衛生局提醒，東南亞國家大多處於登革熱疫情嚴峻期。根據疾病管制署國際登革熱疫情監測資料顯示，截至今年 8/5，泰國登革熱累計報告病例數計 5 萬 9,372 例，高於近 4 年同期，另印尼、越南、馬來西亞、菲律賓等國 112 年累計報告病例數已分別達 4 萬至 8 萬例不等。
而國內的境外移入個案，北市衛生局表示今年截至 8/16 下午 5 時，台北市共累計登革熱確診病例 22 例，含 1 例本土病例及 21 例境外移入，境外移入來源國分別為泰國 6 例、馬來西亞 5 例、印尼 3 例、馬爾地夫及菲律賓各 2 例、孟加拉、印度及越南各 1 例。
個人、環境防治都要落實，避免感染登革熱
北市衛生局呼籲，暑假為旅遊旺季，若規劃去東南亞旅遊要小心。透過良好個人防治措施，可有效減少病媒蚊叮咬，及感染傳染病風險，返國後如出現疑似登革熱症狀，也應儘速就醫。個人防治建議如下：
- 出國前備妥防蚊措施。
- 穿著淺色長袖衣褲。
- 使用政府核准的防蚊藥劑。
- 自備蚊帳。
為降低登革熱流行風險，北市衛生局建議應落實「巡、倒、清、刷」。檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，並進行容器減量，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，持續使用的容器請倒置或加蓋。
文、圖／陳韋彤
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 快訊／北部不用擔心登革熱？台北市新增 5 境外個案！北市衛生局證實：均有泰國旅遊史