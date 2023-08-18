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曾先生提到他在打球起跳或蹲踞時，膝關節疼痛特別明顯，也因此求診於各醫療院所，但接受藥物及復健治療仍效果不彰，醫師評估後進一步安排關節鏡手術治療。
關節鏡手術清創受損區並縫合破裂半月板
安南醫院骨科主任張伯羣說明，透過關節鏡手術發現，曾先生的股骨關節面軟骨有大面積的缺損，且內側半月板破裂，所幸十字韌帶僅有輕度受損，而且功能尚維持良好。在醫師整體評估後，診斷其十字韌帶不需重建，針對股骨表面約 1 x 1.5 公分、鬆動呈觸鬚狀的受損區域進行清創，並以微鑽孔方式讓缺損區域再生，半月板水平破裂部分則以微創方式進行縫合。
曾先生在手術拆線後開始復健，經過長期追蹤並安排了核磁共振及診斷式關節鏡，確認軟骨已從不到 1mm 厚度增生至 4mm，關節表面更被一層厚厚且結實的軟骨覆蓋。張伯羣表示，目前曾先生半蹲及跳躍都不會感到疼痛，爬鐵梯時肌力亦有相當大的進步，如願重拾熱愛的重訓及籃球。
軟骨及半月板成骨科運動傷害領域關注議題
張伯羣指出，膝關節有許多重要結構易受運動傷害而有所損傷，包括韌帶、軟骨及半月板等，每種結構損傷都有其個別症狀，也需要相對應的治療來改善。他補充，軟骨及半月板近年來在骨科運動傷害領域越來越受關注，這是因為軟骨及半月板是關節吸收重量及衝撞力量的重要結構，一旦受損會讓關節承受不當的擠壓受力，進而導致磨損加劇或創傷後關節炎。
因此，軟骨受損如果能在小範圍階段便處理好，會讓關節後續恢復較良好，且避免後續關節炎的產生。張伯羣提到，過去半月板切除在骨科手術相當普遍，但近年的研究顯示，半月板的保留對關節的功能及後續避免退化相當重要，連帶修補縫合的技術也越來越關鍵。他提醒有運動習慣的民眾，把握適當時機及早進行軟骨再生治療與半月板修補，才能有效改善運動對身體帶來的傷害，降低後續關節退化風險。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 一打球就膝蓋痛！骨科醫：關節鏡手術診療運動傷害 及早治療防關節退化