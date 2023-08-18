MLB／如果先發九棒都是大谷翔平 勝率超級驚人！排全大聯盟第一
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊的大谷翔平霸佔美聯打擊數據榜，如果先發九棒全部排上大谷，那麼進攻火力會有多凶猛？根據Baseball Reference的「Offensive Win％」數據，大谷在此數據排名全大聯盟第一。
記者路皓惟/綜合報導
在打線先發九人排上同一人，這是一個許多球迷都曾想像過的情景，而現在「Offensive Win％」數據可以呈現這樣的情況，該數據是計算打線全部排同一名選手，球隊勝率將會是多少。大谷翔平目前在Offensive Win％以「.813」數據位居大聯盟之首。
也就是說，如果先發九棒全部都是大谷翔平，球隊勝率可能達8成13。截至18日，全大聯盟30支球隊中，勝率最高的勇士隊的6成50。值得一提的是，洛杉磯天使隊目前的勝率僅為.492，晉級季後賽機率僅剩0.8%。
根據Baseball Reference的資料，大谷翔平是全大聯盟唯一8成以上的球員，其次為洛杉磯道奇的Freddie Freeman的.788，亞特蘭大勇士Ronald Acuna Jr.數據為.786排第三，道奇Mookie Betts.754名列第四。