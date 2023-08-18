邀侯柯喝咖啡盼在野大團結！郭台銘：不預設立場 沒有我非要怎樣
鴻海集團創辦人郭台銘昨晚喊話，邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲坐下聊聊，合作打敗民進黨總統參選人賴清德，還引用「三隻小豬」故事，要聯合打敗「大野狼」賴清德。對於邀三人喝咖啡，有否可能當副手或不選？郭台銘今（18）日回應，若大家共同目標，就是要讓執政黨換人來做，「我不預設立場，沒有我非要怎樣不可」，還稱「過去就讓它過去」，對於誰要當故事裡的大哥、二哥？，郭則要大家各自解讀。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘昨天拋出要組成「三隻小豬」，邀請侯柯喝咖啡，郭台銘指出，自己剛把議題拋出來，需要大家深思熟慮，目標就是主流民意，希望能政權更替。
郭台銘也說，在歐美很多民主國家，8年就是民主更替的年限，台灣過去也很規律，尤其2024年台灣國際性、國際化，跟烏克蘭不一樣，要和平不要戰爭，「時間到了會盡快宣布」。
郭台銘認為，如果大家共同目標，就是要讓執政黨換人來做，至於怎麼做，需要目前現在有意角逐的候選人坐下來談，拋開「民意大於黨意」、「公益大於私益」，「我不預設立場，沒有我非要怎樣不可」，只要讓台灣達到政黨輪替、重新定位，不再戰爭，台灣經濟走上繁榮，台灣的政府一定要清廉，這是自己提出的政見，希望跟其他主流民意候選人來交換意見。對於誰要當故事裡的大哥、二哥？，郭則要大家各自解讀。