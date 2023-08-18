馬祖岸巡總隊軍用罐頭被私吞！參謀主任分批貪走64箱 7人遭起訴
馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏等5人，遭控在去（2022）年間涉嫌侵占軍用罐頭後，將高達64箱的罐頭私自運回台灣，犯罪所得新台幣5萬多元；士林地檢署日前指揮廉政署北調組搜索，約台涉案5人和2名負責在台接應、搬運罐頭的林男友人；士林地檢署今（18）日依違反《貪污治罪條例》、《刑法》收受及搬運贓物等罪，起訴涉案的7人。
記者林莞茜／綜合報導
檢方指出，林姓參謀主任負責督管馬祖岸巡隊副食罐頭，但他卻在去年夥同多名部屬，以承攬採購的業務機會，涉嫌侵占國軍食品罐頭，甚至疑似轉賣罐頭至台灣本島，以分次方式將副食罐頭22箱、15 箱及27箱，陸續於去年1月、 4月及10月間由另兩名張姓、曾姓上士重新裝箱換成其他紙箱掩人耳，再由余姓士官長或曾姓少校後勤官班上公務車，載運到南竿島福澳港碼頭運返台灣後，由在台的鄭姓、潘姓友人接應，搬運回其住處後，待林男放假回台，才再把罐頭分送給親友或留著自己食用。
海委會海巡署金馬澎分署則稱本案為海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送廉政署偵辦，目前仍遭羈押之前林姓中校、張姓上士等2人，已依陸海空軍軍官士官任職條例、陸海空軍軍官士官服役條例，於今年7月21日核予免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。