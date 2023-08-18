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嚴淑明半裸轟動金鐘獎！遭批不請自來哭一星期　她17年後還原真相

▲嚴淑明還原當年金鐘獎不請自來事件。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲嚴淑明還原當年金鐘獎不請自來事件。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者楊穎軒／綜合報導

香港「話題女王」嚴淑明相隔6年帶著新單曲來台宣傳，她最讓台灣觀眾印象深刻的莫過於17年前半裸走金鐘獎紅毯，不過隔天報紙標題暗批她不請自來，本人多年後還原真相，「當時我不想解釋，但那個星期是我人生最黑暗的時候。」

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▲嚴淑明自帶話題功力一流，奔50歲狀態維持得宜。（圖／翻攝自嚴淑明IG）
▲▼嚴淑明自帶話題功力一流，奔50歲狀態維持得宜。（圖／翻攝自嚴淑明IG、臉書）
▲▼嚴淑明自帶話題功力一流，奔50歲狀態維持得宜。（圖／翻攝自嚴淑明IG、臉書）
2005年11月，嚴淑明以一襲水晶鏤空肚兜搭配曳地長裙，驚豔第四十屆金鐘獎頒獎典禮星光大道，傲人36D雙峰只靠兩片胸貼防護，成為當晚最辣焦點，據《三立新聞網》報導，當時某記者以「嚴淑明不請自來」下標，其他媒體跟進，嚴淑明因此遭批「不要臉、毯星」。

▲嚴淑明年輕時不吝秀性感。（圖／翻攝自嚴淑明臉書）
▲嚴淑明年輕時不吝秀性感。（圖／翻攝自嚴淑明臉書）
報導指出，嚴淑明澄清，該件鑲鑽上衣是廠商提供，那時她一看認為實在太美，本來廠商只是希望她穿著走一場活動的秀，不過她認為這件衣服應該獻給更大的舞台，於是主動聯絡金鐘獎主辦方的高層，沒想到，對方不僅一口答應，還感謝她願意穿這套衣服來參加典禮，而典禮當晚，嚴淑明豔壓所有女星，媒體賺到流量，自己也獲得名氣。

原本是美事一樁，未料，嚴淑明事後得知自己被寫成不請自來，當下感到非常委屈，輿論壓力讓她躲在小房間哭了一個禮拜，後來撰稿的記者向嚴淑明道歉，承認完全會錯意，不過嚴淑明早已經調適好心情，「其實也沒寫錯，我的確是自己問，就是不請自來，我就想通了，突然整個人開心起來」，於是跟記者說沒關係，要對方不用在意。

▲嚴淑明自爆已婚。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲嚴淑明自爆已經結婚，淡出娛樂圈的她心境更開闊，就算體態不復以往火辣也不在意。（圖／記者鄭孟晃攝）

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