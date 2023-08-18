新北補助中低收入戶垃圾處理費用 每人今日發204元、13萬人受惠
針對新北市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的民眾，以往12月陸續發放補助垃圾處理費用的紙本抵價券，需自行在上班時間到清潔隊辦公室或里辦公室領取的不便問題，新北市政府環保局今（18）日發布新聞稿表示，自今年起將改採匯款方式補助垃圾清除處理費，費用已於今日匯入受補助對象的郵局帳戶，每人補助金額為204元，預估約13萬人受惠。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局長程大維表示，新北市垃圾清除處理費收費方式由隨水費徵收改為隨袋徵收，自97年開始試辦、99年起全市推廣，為減輕弱勢民眾的經濟負擔，自100年起發放專用垃圾袋抵價券，至今共約有135萬人次民眾受惠。
新北市政府環保局說明，補助費用發放期間分為兩階段辦理，第一階段為現金匯款作業，若符合資格的民眾匯款資訊完整，款項會直接匯入受補助對象郵局帳戶，已於今日完成，受補助對象可留意個人帳戶資訊；第二階段則為發放現金，針對匯款資訊不完整或因其他原因無法順利入帳的受補助對象，預計於今年9月至11月執行，將再行寄送通知單給受補助對象，再請受補助對象至各區清潔隊或指定地點領取現金。
新北市政府環保局提醒，不會主動以電話語音、簡訊方式索取匯款帳戶等個人資料，若遇有上述情形或有任何疑義，可先電洽新北市政府環保局或撥打165反詐騙專線。