郭靜不藏了！牽手14年前的他唱定情曲 護花使者身分曝光
郭靜今（18）日擔任遊戲橘子旗下遊戲《新楓之谷》「FAN FEST 楓潮市集」活動大使， 在活動上牽著14年前MV男主角雪吉拉，演唱在2009年為遊戲演唱的歌〈簡單〉，談到感情狀況，郭靜表示已經單身7年，身旁只有「雪吉拉」當護花使者。
記者吳雨婕/台北報導
郭靜表示今天有種回味14年前與遊戲《新楓之谷》結緣的感覺，「當初唱歌主題曲〈簡單〉，陷入回憶裡，然後又把這個回憶帶到當年拍廣告，那時候我才剛出道幾年，是個非常青澀的時期，可以有一個電玩的代言，想到那個劇情，感覺被雪吉拉守護著。」
郭靜透露會答應此次的邀約，是因為有種回鍋的感覺，「一種多年之後聯繫的線沒有斷，謝謝《新楓之谷》還有想到我。」說到雪吉拉是她的守護神，被問到現實生活中，有沒有人在身邊照顧，郭靜笑回：「現在我守護我自己，距離上一段感情有7年了，我還是會出去玩，只是最近比較忙，大陸有巡演。」
下個禮拜二就是七夕情人節，郭靜提到，在明、後天的演唱會結束後，會趁著空檔休息一下，「最近喉嚨狀態有點不太好，可能是因為太密集演唱會，我差不多會休息一個禮拜，就要再去大陸了，一路忙到年底。」