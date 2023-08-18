跑山聖地變冷清！龍崎182線年初1月釀3死 南警找解方治山道猴子
近來寫實動畫《山道猴子的一生》動畫引起網路熱烈，其中在國內被視為跑山熱點的台南182線龍崎段，過去曾是「山道猴子」的打卡朝聖地點，不過蜿蜒道路仍頻繁傳出摔車事故，今年初更是接連發生3起重機摔車騎士身亡事故，為此，台南市警察局在該路段加強執法及宣導，並多處路檢、測速照相遏阻，據統計，今年1到7月共發生傷亡為12件，與去年同期34件比較明顯下降。
記者林莞茜／綜合報導
由交通局、工務局、警察局多次現勘研議，並在27.5公里至28.5公里要進入高雄內門段，易發生交通事故路段實施多項交通工程改善作為，盼透過加強執法多管齊下，防止交通事故發生。轄區歸仁警分局表示，182線今年1至7月取締超速3991件、無照駕駛66件、車體改裝95件；去年1月到7月取締超速違規1422件、無照駕駛48件及車體改裝121件，取締超速件數提升將近3倍，和去年同期相比都有明顯下降。
歸仁警分局交通組稽查並非為了取締，而是為了提醒駕駛能注意行車安全、減慢車速，南市府今年成立專案進行安全大改造，2月中旬完成參考日本減速標線型式，首創在市道畫設楔形標線，透過路寬縮減視覺效果，讓用路人放慢車速，也在彎道路側增設安全方向導引標誌（反光導標），夜間清楚引導用路人行駛方向，在無法實體封閉缺口處設置禁止迴轉標誌以及速限與測速照相標誌。
此外，工務局7月中旬也完成加強護欄防護、路側明溝加蓋，將鋼板護欄由單層改雙層並延伸護欄長度，避免機車騎士過彎摔倒後跌入側溝，於27.5公里路口處在紐澤西護欄上方加裝阻隔設施，以不銹鋼菱形網阻隔，讓追焦手們難以取景攝影，減少追焦手聚集的意願。
歸仁警方表示，今年3月開始加強執法力道，截至目前未再傳重大交通事故。