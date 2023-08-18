好市多乾酪產品又驗出致癌「環氧乙烷」　已售94包衛生局令回收、開罰

我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多1乾酪產品出包 後市場抽驗也檢出環氧乙烷好市多股份有限公司近期向食藥署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包（產地：美國，規格：910公克／包）」1批，經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符。
食藥署表示，該批產品已立即管制輸入，並依據食品及相關產品輸入查驗辦法，對該公司同產地、同貨品分類號列之產品從「加強抽批」提高為「逐批查驗」。
此外，高雄市政府衛生局也前往後市場查核，現場抽驗4件尚在效期內的同品項產品，經檢驗發現3件未檢出，但有1件（有效日期：2023.10.19）檢出有環氧乙烷0.2 mg／kg。
食藥署提到，查前述經檢出環氧乙烷之產品總計進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。
環氧乙烷有致癌風險 衛生局已令好市多回收銷毀環氧乙烷被國際癌症研究協會（IARC）列為一級致癌物，長期暴露可能會增加淋巴造血系統癌症（如：血癌、淋巴癌等）、乳癌等疾病風險。主要會使用在消毒、滅菌，有些國家允許其可作為農藥、食品或食品添加物消毒使用。
不過，根據《食品安全衛生管理法》規定，在台灣食品中不得檢出環氧乙烷。高雄市衛生局表示，關於這次好市多一案，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定暨同法第44條規定裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
此外，高雄市衛生局也已令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，並將違規產品依法沒入銷毁。消費者後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，可撥打1950向消費者服務中心諮詢、申訴，或至行政院消費者保護會網站（https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx）進行線上申訴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58946
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw