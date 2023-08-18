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聽到「輕度認知功能障礙」好陌生，這與失智症有什麼差異性？徐文俊解釋：「輕度認知功能障礙不會影響到日常生活功能，個案會感覺記憶力明顯變不好、判斷力變差、很熟的人名記不起來，在還沒達到失智前就是所謂輕度認知障礙。」
台灣失智症協會曾經做過本土社區調查，國內 65 歲以上有 8% 長者是失智症，但有 17% 屬於輕度認知障礙者，兩者比例相加接近 25%，相當於每四個老人就有一個未來將面臨失智問題。
輕度認知功能障礙分為兩大類
其實「輕度認知障礙」就是失智症中一大警訊，根據研究顯示每年 12-15 ％ 輕度認知障礙會進展到阿茲海默症，有些個案 3-5 年還有機會維持得很好，但當超過六年以後進展到失智的比例會達到 80 %。
失智症有一個退化的特性，當疾病越嚴重的時候退步越快，台灣失智症協會顧問湯麗玉提到：「協會很努力協助個案把輕度認知障礙時間拉長，不論生活調整、非藥物治療，讓前期延長、後面中重度縮到最短，有些長輩在輕度就來到睿智學堂，藉由外界刺激學習，輕度的時間可以維持 8-10 年。」
一般來說，輕度認知功能障礙，主要可分為「失憶型輕度認知功能障礙」與「非失憶型輕度認知功能障礙兩大類」，前者通常主要與阿茲海默症有關；後者則常見環境、藥物、憂鬱症、睡眠障礙、曾經有頭部外傷造成等，若及早介入是有機會恢復。
若屬於「失憶型輕度認知功能障礙」主要明顯看到記憶力下降，雖然被認為將來極有機會變成阿茲海默症。但徐文俊強調：「這段時間仍有許多事情可以做，不論是藥物還是生活型態調整，過往藥物地適應症都是等到失智時才能吃，但是輕度認知時還是有很多藥物該吃，例如三高、血糖、情緒的藥物，當你的血壓越高不論是血管型失智、阿茲海默症的風險都會提升。」
輕度認知障礙階段可提早規劃財務、醫療決策
另外，生活中需要穩定的三高控制，同時維持三動（運動、腦動、互動）可多參加活動與三五好友逛街，飲食上可以多吃麥得飲食（MIND) 是結合得舒飲食及地中海飲食而延伸的一種飲食型態，被認為能改善認知功能減緩阿滋海默症病程。強調天然，以植物性食物為主，特別提倡莓果類和綠色葉菜類蔬菜，和限制攝取動物性食物和含高飽和脂肪食物。
別等到被醫師宣判你已經失智時再做這些事，應該在輕度認知功能障礙的時候就要開始，在這個階段個案的功能都還很好，仍有很多事情幫助延緩惡化。
湯麗玉也提醒：「輕度認知障礙的個案，這時候身體功能還非常好，還能為自己做最好的決定跟規劃時，就能為未來作安排，重要的幾件事情，包括財務規劃，未來失智時沒辦法規劃自己的財物，未來醫療的決定，設想好在某些狀況時可以怎麽做，怎麼希望被照顧，這時候是個決定的關鍵的時刻。」
從輕度認知功能障礙進入輕度失智可能 3-5 年，醫療比較進步之下，多了一個「極輕度」失智症，徐文俊說：「從極輕度再進展到輕度又有 3-5 年的時間，其實前期能自理的時間是可以拉長，如果從輕度進展到中度會比較快約 2-3 年，中度到重度會再更快。」考量阿茲海默症失智症為退化特性，當疾病越嚴重的時候退步越快、斜率會越來越大，越早的預防介入性處理讓斜率變緩。
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「記憶力變差」我有輕度認知功能障礙嗎？遠離失智症上身關鍵