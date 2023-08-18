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根據統計，全球大約 5 億 6 千萬人有酒精不耐症，即總人口的 8 % 帶有這種突變，其中 45% 的東亞人在喝酒時會有這種臉部發紅的反應，因此也被暱稱為「亞洲紅」，更帶來許多健康方面的的影響。
食道癌風險增高 80 倍
陳哲宏指出，帶有 ALDH2 基因遺傳變異的人，即使只是適量飲酒（即男性每天兩杯，女性每天一杯），罹患食道癌的風險比未攜帶該突變的人高 40 至 80 倍。
甚至即使只喝兩罐啤酒，人體血液中的乙醛就已經達到了致癌的濃度，根據統計有 7 大癌症風險都會增加，例如口腔癌、咽喉癌、上食道、胃癌、大腸直腸癌等受酒精跟乙醛暴露的地方。
另外比較特別的還有乳癌、心血管疾病、中風和骨質疏鬆也會比一般人還要來得高，不過這項有趣的研究也發現，雖然酗酒會對健康者的肝產生傷害，但帶有 ALDH2 基因遺傳變異的人，並沒有特別嚴重。
衛福部飲酒標準太過寬鬆
美國史丹佛大學醫學院心血管研究所所長兼美國心臟協會主席吳慶明醫師表示，出現酒精臉紅反應的人，表示酒精對人體的毒性極大，應該盡可能少喝酒，或者最好根本不喝酒。
陳哲宏表示，目前台灣衛福部今年才剛發表的每日飲酒量建議，提到每天男性可喝兩杯酒、女性一杯酒，這項標準過於寬鬆，特別是針對有酒精不耐症的 ALDH2 基因變異者，長期下來致癌風險很高。
他身為台灣酒精不耐症衞教協會的理事長，5 年前致力促進有關酒精不耐症和飲酒的公衞教育。陳哲宏以加拿大政府的健康指引為例，其標準是規定「每周喝一至兩杯」才是屬於低度風險標準。
但台灣是「每天一至兩杯」已經名列中度風險標準，對於東亞人來說，這樣的飲酒規定過於寬鬆，建議衛福部應該要盡快下修每日飲酒量標準。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 一喝酒就臉紅「帶有 1 突變基因」引發乳癌、食道癌！專家呼籲衛福部下修飲酒量建議