行人友善環境示範區 新北中和四號公園打造「好友行」
為提升行人友善空間，新北市交通局在中永和交界的四號公園周邊道路陸續完成全面降速、補繪及增加行穿線、調整斜坡道，以及全面實施行人優先或專用時相等交通工程，搭配捷運站生活圈及樂齡環境改善，全面提升人車動線安全性，打造四號公園成為「行人友善環境示範區」。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府交通局長鍾鳴時表示，行人安全意識抬頭，行人安全列為道路安全工作推動重點，今年度展開捷運站生活圈步行友善計畫、國高中職學生通學環境及高齡長輩常進出地點改善專案，系統性檢討區域周邊道路的標誌、標線、號誌，並規劃行穿線退縮及增設庇護島，全面提升行人通行環境的安全。
新北市政府交通局交通管制工程科專員楊展昀說明，為提醒用路人放慢車速注意行人，在四號公園周邊4個主要路口增設螢光底的「當心行人」及「速限30」標誌，行穿線更加寬到3公尺，並視通行需求增設行穿線，捷運站出口的行人穿越線也擴大並增加綠底，讓駕駛人一眼就能看見，停讓行人通行；至於周邊11處路口的號誌也全面設置行人早開5秒至20秒，另外安樂路與得和路口的行人專用時相則延長時間，讓行人過馬路更加安全也更順暢。
新北市政府交通局表示，為加速行人環境改善，今年度優先針對捷運站周邊路口和高齡者通行需求高的地點，全面檢討調整為行人優先或專用時相，透過滾動式檢討，打造新北市為行人友善之都。