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鄰居抽菸菸味飄進家中　不想再吸二手菸該怎麼辦？

鄰居抽菸菸味飄進家中　不想再吸二手菸該怎麼辦？
鄰居抽菸菸味飄進家中　不想再吸二手菸該怎麼辦？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】許多人沒有抽菸的不良習慣，但是鄰居的菸味一直飄進家中，回到家要被迫吸著別人的二手菸、三手菸使人相當困擾，更有可能因此傷害健康。若在家中受到鄰居菸害困擾該怎麼辦？對此國健署提供相關建議，並呼籲癮君子愛家人也應敦親睦鄰。

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受鄰居菸害困擾　可採3管道解決

鄰居若在家中抽菸，菸味有可能會從門窗、管路等飄散到鄰居家中。而許多吸菸者為了家人健康會到陽台或住家外面抽菸，但這也會讓住家附近的人受到菸害困擾。

不過，住宅屬於私領域，雖然《菸害防制法》已經擴大禁菸場所，但住家仍不在法規規範之室內外禁菸場所範疇。因此，國健署建議，如果住家周圍有他人吸菸導致菸害困擾，民眾可以尋求以下管道改善問題：

  • 先向社區管理委員會尋求社區住戶禁菸的提案
  • 請求里長協助善意勸導吸菸者
  • 上述做法仍無法改善問題欲尋求司法途徑，也可至財團法人法律扶助基金會網站（https://www.laf.org.tw/）進行免費法律諮詢服務
另外，依《菸害防制法》第19條第1項第4款規定，授權各級主管機關得因地制宜，考量場所通風特性、進出人數及滯留時間等相關因素，公告指定非法定禁菸場所除吸菸區外，不得吸菸。

國健署表示，目前已有部分地方政府衛生局，陸續公告人行道、校園周邊、夜市、連鎖便利商店及咖啡店前騎樓範圍等原非法定禁菸場所為「禁止吸菸」區，並將相關場所列為稽查重點，以減少對不吸菸者之干擾，同時也呼籲民眾勿在家中或陽台、廁所吸菸，尊重不吸菸者拒吸二手菸的權利。

通風處抽菸也有二手菸問題　戒菸才可避免菸害

此外，有許多吸菸人士認為只要在通風處抽菸就不會有二手菸、三手菸的問題。但國健署指出，即使是在室內吸菸使用風扇、空調、空氣淨化器或通風設備等，都不能消除二手菸，任何暴露濃度都會危及身邊的人，即使短暫接觸二手菸也會立即造成健康傷害。

為了避免成為鄰居口中的惡鄰居、減少不必要的衝突或口角，同時兼顧身邊家人的健康，選擇戒菸才是最好的方法。國健署提供多元的戒菸管道，包含：

  • 免費戒菸諮詢專線（0800-63-63-63）、LINE通訊軟體（ID：@tsh0800636363）
  • 全國近3,500家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120，網址https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx
  • 洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊
國健署表示，希望藉由電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，幫助民眾戒菸找回自己及家人的健康。

健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58894

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