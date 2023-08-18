超低價機票！亞航AirAsia飛吉隆坡來回含稅3838元起 越捷0元機票
低成本航空不斷有新促銷推出，東南亞路線更是最近的重點。亞洲航空AirAsia即日起至8月27日23:59，就針對東南亞國家航線推出2023年第三波大促銷，台灣直飛航線，單程最低未稅758元起。越捷航空也為歡慶越南國慶，推出200萬張0元機票。
記者葉盛耀/綜合報導
此次AirAsia大促銷即日起至8月27日23:59推出優惠，可購買出發日期明(2024)年2月19日至2025年1月19日出發之機票。亞洲航空AirAsia在台灣目前可直飛吉隆坡、沙巴、馬尼拉、宿霧、清邁、曼谷等6大城市。大促銷中最低為台北飛吉隆坡單程未稅758元起，加完稅後甚至也1988元起，還不到2000元。記者實際操作之後，發現去程加完稅為1988元，回程含稅價為1850元，總計為最低僅3838元就能來回一趟馬來西亞。但價格包含7公斤手提行李，托運需另外加錢。
越捷航空即日起至 8月22日送出200萬張0元機票（稅後約 1850 元），活動期間內可在官網或官方APP搶購，適用航點包括台灣、澳洲、印度、日本、南韓、香港、泰國、印尼、馬來西亞等地點與越南國內線，可預訂出發日為2023年9月6日至2024年3月31日。