特企／綠綠發芽攜手27位直播主 創意中秋「烤」禮盒獻愛心
今年中秋節27組國內知名直播主聯手為公益獻愛心，共同推廣由綠綠發芽推出的「當我們甜在一起」秋節禮盒。這款禮盒不僅充滿節慶氛圍，更是一組應景烤肉的甜食組合，絕對讓人感到驚喜十足又趣味無窮。
此次攜手的直播主包括：女星 李妍瑾（李妍憬）、Bocast直播客、幸福直播 帶著幸福來敲門、Dephie美國代購、Wen‘s Shop、雨神2266、Jacies 婕希思、Aribobo x艾莉波波精品館x、中壢Beauty時尚女裝、小米果、艾莎&熊童子Bosom、SY派直播、滿口香美食直播、無痛福利焗、小蛙全球購、OLALA x跟著夏天逛品牌Outlet、福爾摩沙美國代購、模型1哥阿鴻、彰哥手作&吃貨K姐、健康程式、凱莉優選& shining shining、菁英媽咪、聊心小哥哥M尼、英文阿泰校長、Liz 66 立茲直播、秘書不上班、Bae shop，等27位知名直播台聯手獻愛義賣，創下直播最大規模聯合公益的創舉，透過直播主專業與網路便利讓來自各地的愛心匯聚在一起，訂單數量遠超過去。
禮盒中選配了適合烘烤的麻糬、棉花糖及各式配料沾醬，當這些甜點在慢火下烘烤時，麻糬和棉花糖會隨意膨脹，帶來視覺和味覺的雙重享受。與三五好友或家人邊烤邊玩，即使手忙腳亂也笑聲不斷，讓這個中秋的團聚時光更加溫暖、更有意思。
「當我們甜在一起」秋節禮盒的內容物包括：麻糬、棉花糖、紅豆抹醬、煉乳、花生粉、芝麻粉，各種口味一次滿足，並附上烤網、阿拉伯速燃炭、鋁箔盒。秋意送暖價為$888元。這次的公益活動不僅讓消費者能夠購買到美味的中秋禮盒，更是一次為社會貢獻的機會。希望大家能夠踴躍支持，一同為公益出一份力。