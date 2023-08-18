郭台銘邀侯柯喝團結咖啡 藍盼合作基調延續、勿再「年輕氣盛」
鴻海創辦人郭台銘昨日提「三隻小豬」，邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡，加入主流民意大聯盟，一起下架民進黨。國民黨內人士認為，郭台銘現在民調低迷、副手人選難尋，因此才「以退為進」；政治是連續的檢驗，不是個別的商業案件可以被切割，上一次是「年輕氣盛」，難道這一次又要再當一次少年？希望這一次郭董說的團結合作的基調，可以延續到明年選舉日，不會因為政治情勢的高高低低而有所影響。
記者余祥／台北報導
對於郭台銘拋出橄欖枝，黨內看法兩極，國民黨立委林思銘認為，這是一個好的開始，在野大聯盟可以持續推進，郭台銘若獨立參選，就是保送民進黨總統參選人賴清德，賴清德躺著就當選做夢也會笑。
林思銘說，侯友宜目前還是有最大的勝選機會，如果在野的侯友宜、柯文哲、郭台銘被比喻成「三隻小豬」，那侯友宜就是老大，希望3人要坐下來談清楚，尤其侯友宜是關鍵，侯一定要有所動作，把柯、郭2位都找來，達到下架民進黨的目標。
不過，國民黨立委林為洲認為，在野聯盟要成局決定因素變數太多，要考量政黨主體性，以國民黨來說，要跟別人聯盟，若要更換總統參選人是不可能的，在野共推一人參選很難，因此這是一個衝聲量的假議題，真正應該做的是盡量衝高自己的支持度，讓選民知道國民黨跟賴清德、民進黨之間，有什麼不同。