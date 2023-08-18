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勃起功能障礙分類
在床上總是硬不起來，或是沒辦法硬完整個床事，蔡維恭透露，許多男性不滿自己的性功能，不敢和好兄弟討論、和另一半溝通，但又沒有勇氣就診，造就許多心理壓力。想治療好「勃起功能障礙」，要先知道成因：
器質性
由生理性因素引起的勃起問題。這種情況通常是由於血流不足、神經功能損傷、內分泌系統、海綿體結構異常、外傷、荷爾蒙問題或其他身體健康狀況引起的。蔡維恭說，有很多屬於這類型的男性，都有糖尿病因子，因為高血糖狀態會損害神經和血管，進而影響到陰莖的神經和血液供應。
心因性
與器質性勃起功能障礙不同，主要由心理、情緒因素而引起。多數心因性勃起功能障礙男性除了性慾降低、甚至會對房事感到極度壓力。無論是生活經濟壓力、關係不和諧、焦慮都有可能會影響到勃起狀態。
混和性
上述器質性和心因性，兩種狀況同時存在稱之為混合型，同時也是多數男性呈勃起功能障礙出現形式。蔡維恭說，在臨床上見過很多案例，一開始可能為器質性無法勃起，在性行為過程中被另一半嫌棄、或是感到自己能力不足，往後的過程就有壓力，因此惡性循環。
也有常見案例像是長輩急著抱孫，每次雙方性行為都要計算女性排卵期，要在特定時機點進行等等，變得像在「交功課」。平常上班身體累、應酬心累，久坐少動的生活型態，已經埋下心血管疾病因子，再加上如此例行性的「作業」，會讓男性感到壓力大，勃起硬度不夠，甚至無法勃起。
「勃起功能障礙」迷思
迷思 1 偷偷上網買藥，希望能硬、又持久一點
許多男性無法勃起拒絕就診，會用五花八門的民間偏方，其中最常見的，就是偷偷上網買藥。不過蔡維恭也提醒，這會使身體負擔危機增高（藥物成分、劑量不明）、更有助長犯罪疑慮，因為台灣法規規定，賣藥業者除了須有實體通路營業處所外，還要向當地衛生局申請藥商許可執照及登記通訊交易事項。
迷思 2 慢性病藥物影響我勃起，所以要做的時候不吃藥
蔡維恭澄清，慢性病藥物其實對勃起沒有影響。如果不吃藥，反而會讓慢性病情況更加劇，勃起功能也無法提升。而且義大利研究顯示，有 6 成勃起功能障礙男性，在 3 年後會有心血管疾病、攝護腺肥大等疾病產生，這是因為海綿體內的血管非常細微，塞住了就造成無法勃起，是一種身體健康的警訊。
迷思 3 我還年輕，不可能沒辦法！
無法勃起會被歸因於年紀大、慢性病，但蔡維恭說，勃起功能障礙近來有年輕化的趨勢，每 2 位 40 歲以上的男性就有 1 位被不舉困擾。深受現代生活節奏緊湊影響，調查數字還在往下降。蔡維恭呼籲有此障礙者踴躍就醫，以便及早解決困擾。
每天保養 隨時開機
臺北榮民總醫院泌尿部男性生殖科科主任黃逸修表示，過往最常使用的事磷酸二酯酶第五型 ( PDE – 5 )抑制劑，主要藉由放鬆陰莖海綿體平滑肌並擴張血管達到勃起效果。但多數人講求的是快速、立即見效，只有在性行為之前才會服用藥物。
但這又引發另一個問題，患者往往無法有自然發生的性行為，因為得先吃藥！而且越來越依賴藥物，產生焦慮感，擔心自己沒有藥就不行、擔心吃了藥還是沒辦法勃起等等。心理壓力更大影響表現，離正常性生活越來越遠。
因此黃逸修提出觀點，每日服用低劑量藥物，維持體內一定的作用濃度，不僅副作用較低，還能治療攝護腺肥大等泌尿問題，減少心血管風險。調查顯示，每日保養的患者，無論是治療接受度或伴侶滿意度，都拿到相對高分。
黃逸修最後呼籲，有勃起功能障礙患者要及時就醫，將他視為一種正常疾病，長久下來以免影響心理，少了壓力，自然能隨時開機。
文、鄭淳淳／圖、孫沛群
諮詢專家：
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臺北榮民總醫院泌尿部男性生殖科科主任黃逸修
馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「男」言之隱！台破百萬男性有「勃起功能障礙」， 6 成患心血管疾病機率高