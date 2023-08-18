中國喊中止ECFA優惠 綠批政治色彩濃、朱立倫與中國同鼻孔出氣
中國研擬中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），國民黨主席朱立倫今（18）日批評，民進黨每天抗中、反中，結果這幾年完全說一套做一套，不去交流，怎麼解決目前困難？對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時批評，台灣當初加入WTO過程中，中國對台灣沒有展現出善意，如今民進黨主席賴清德出訪友邦巴拉圭後，拋出中止ECFA議題，政治色彩濃厚，把政治凌駕在經貿之上，而朱立倫不分青紅皂白，與中國同個鼻孔出氣，沒把台灣利益把放在第一位。
記者陳佩君／台北報導
中國商務部新聞發言人束珏婷昨表示，將依據有關規定研究終止或部分終止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠；中國國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。
莊瑞雄回應，當初ECFA已談妥，台灣哪個部分造成不公平待遇，中國應講清楚，貿易若要中止，也該走正常途徑，調查完請台灣提出說明，「中國常常以商逼政，片面禁止台灣農漁產品到中國」。
莊瑞雄認為，中國若取消ECFA對台灣會有衝擊，一旦中國要採取措施，一定是對它有利的，如半導體部分就不會中止、甚至還希望多給，但目前未有進一步動作，看起來只是喊話。
針對朱立倫批評，民進黨每天抗中、反中，要如何解決困難一事，莊瑞雄直言這過於口水，「難道每件事情不臣服於中國，就是抗中嗎？這不對吧！」他說，中國把大家談好的東西片面取消，是不文明國家做法，而國民黨也不該政治口水，「朱立倫能跳出來說，中國農產品到台灣來嗎？他敢這樣說嗎？中國也不是讓台灣所有農產品都進口」。