郭台銘約大團結咖啡 趙少康：別再昨暝歹勢、誰知是不是鴻門宴
鴻海創辦人郭台銘主動出擊，喊話國民黨總統參選人侯友宜和民進黨總統參選人柯文哲一起坐下來喝咖啡，在主流民意大聯盟的框架下好好談談、彼此合作。郭台銘還舉「三隻小豬」的故事，比喻如果不團結就會被各個擊破，應該團結打敗賴清德這隻「大野狼」。中廣董事長趙少康說，郭董的文膽們可能忘了，「三隻小豬」是蔡英文連續2屆選舉時的競選口號之一，當年還靠「小豬撲滿」，爭取了許多媒體版面和小額捐款。
記者余祥／台北報導
趙少康表示，他早在7月23日國民黨全代會後就提醒「三個和尚沒水喝」，請郭董理解團結的重要，可以理性、放下徵召過程的夙怨，畢竟他的一言一行動見觀瞻。不過近一個月來，郭董「類參選」的動作頻頻，讓非綠支持者瞻前顧後、心猿意馬，還有人差點被金小刀祭旗。郭董有怨，大家都知道，但是各項民調都顯示，他還是沒有出馬的正當性。
趙少康指出，現在郭董說，他深知團結與合作的重要，必須選票集中才能下架民進黨，如果大家都自私自利，只想個人前途和政黨發展，分散了選票和力量，就是對不起主流民意。郭董可能主觀認為，他既不為個人、也不為政黨，最不自私自利，應該當主流民意的共主，但他恐怕忘了，就是他近幾個月來年輕氣盛的舉動，才造成「三個和尚」或「三隻小豬」的局面。
趙少康說，對藍營而言，郭董517挺侯的臉書貼文還在；金門海邊「海誓山盟變昨暝歹勢」，也讓白營驚心動魄；如今郭董要請大家坐下來，誰知道會不會又是鴻門宴？
趙少康說，非綠陣營必須整合為一組人，才有贏的可能，郭董既然拋出了「喝咖啡」的想法，最好也具體說說，到底他要侯柯兩人支持他？還是他要支持侯柯？說清楚，才是真正展現善意，否則侯柯怎敢坐下來跟他談？