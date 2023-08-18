傳訊問尪平安嗎沒回應！大馬墜機副機師遺孀心碎：永遠不會回覆了
馬來西亞17日一架民用小型噴射客機「Beechcraft 390」不幸墜毀於高速公路，造成機上8人、地面2人，合計共10人罹難。交通部長陸兆福（Anthony Loke）今（18）日表示，已經尋獲「黑盒子」，但是機上僅有通話記錄，未安裝飛行紀錄器（Flight Recorder），事故原因仍要調查。而罹難副機師的遺孀在IG發文透露，得知飛機出事後就趕緊傳訊息給丈夫，問他「你沒事吧？」但問題永遠得不到回覆，徒留沉默讓人心碎。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合馬來西亞媒體報導，陸兆福在最新說明記者會上表示，會要求所有「Beechcraft 390」機型飛機接受檢查，但不會倉促做出同機型全數停飛的決定，將等待事故調查的結果出爐再做打算。
陸兆福表示，經過了解，「Beechcraft 390」由於是小型飛機，並未規定一定要安裝飛行紀錄器，實際上大約僅有一半有安裝，而失事的這架飛機就沒有，僅有駕駛通話記錄器（Cockpit Voice Recorder）。
除了事故原因持續調查，關於罹難者也有越來越多資訊浮出。除了第一時間就證實死訊的彭亨州（Pahang）議員佐哈里哈倫（Johari Harun）拿督，柔佛機構（JCorp）18日也發聲明證實，公司CEO易卜拉欣（Syed Mohamed Syed Ibrahim）的女婿是遇難者之一，但沒有透露易卜拉欣女婿的姓名，也沒有說明他是飛機乘客或是地面的遇難者。
而罹難副機師海卡（Heikal Aras Bin Abdul Azim）的遺孀，也在IG發文表達悲痛，分享自己最後傳訊給丈夫的對話截圖，那句「你沒事吧？」永遠得不到回覆，讓她心碎。
海卡的遺孀也堅強表示，「他現在確實飛得更高了」，希望逝者能夠安息，並呼籲外界給予家屬空間，不要再對意外進行沒有根據的揣測，讓孩子能夠好好面對這一切。