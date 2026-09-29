連假開工上班別傷心！7-11應援上班族，「LINE禮物」有特選美式、精品拿鐵買一送一票券，門市也有厚乳拿鐵、濃萃美式買2送2；全家APP開搶美式、拿鐵、霜淇淋、洋芋片買1送1優惠券；萊爾富門市特大杯咖啡都買一送一。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買

🟡7-ELEVEN
📍門市｜限9月28日、9月29日
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）

▲9月28日、29日指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲9月28日、29日指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲9月28日、29日指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲9月28日、29日指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）

▲9月28日至10月2日門市推出國際咖啡日加碼活動。（圖／7-11提供）
▲9月28日至10月2日門市推出國際咖啡日加碼活動。（圖／7-11提供）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元） 

▲7-11教師節咖啡優惠APP限時8天。（圖／業者提供）
▲7-11教師節咖啡優惠APP限時8天。（圖／業者提供）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元） 

▲7-11精品咖啡會員日。（圖／7-11提供）
▲7-11精品咖啡會員日。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月28日至9月30日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾芭C檸檬綠／杏仁凍青茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾梅子芒果酷繽沙39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
📍APP優惠趣｜9月28日至10月2日
◾士力架花生巧克力雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾熔岩披薩風味洋芋片買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
📍門市｜9月25日至9月29日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾鹿兒島焙茶牛奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元） 

▲全家「5日5好康」是9月25日至9月29日。（圖／業者提供）
▲全家「5日5好康」是9月25日至9月29日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元） 
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元） 
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元） 
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元） 至9月29日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元） 至9月29日

▲萊爾富大杯特濃咖啡系列買一送一。（圖／業者提供）
▲萊爾富大杯特濃咖啡系列買一送一。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元） 

🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元） 

▲OKmart門市祭出單杯39元、兩杯69元活動。（圖／OK超商提供）
▲OKmart門市祭出單杯39元、兩杯69元活動。（圖／OK超商提供）
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）

🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...