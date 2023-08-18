不只涉貪案！新竹棒球場改善案　議員質疑高虹安綁標圖利特定廠商

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綠黨市議員劉崇顯質疑，悍創在7月得標之前就已經取得土壤樣本、未獲標案就處理市府財物、未獲標案就介入送檢流程；他鄭重問高虹安，採購法中哪一條得以允許廠商「在未得標前就處理市府的採購需求」？
民進黨議員劉康彥也質疑，此案係依《政府採購法》第22條第1項第9款辦理「限制性招標」，經評選，由「悍創」得標執行市府委外項目，但委外項目，係依據「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第幾條、第幾項、第幾款及第幾目辦理？
劉康彥詢問，棒球場案曾在105年辦理過專案管理，為何今年再針對專業諮詢發包一次？請問105年和今年的案子有何不同？兩案性質都屬專業諮詢，「高虹安市府是否重複發包，試圖圖利特定廠商？」另外，資格訂定方面，105年的專案管理，至少有針對投標廠商的「基本資格」做限制，但此案，高虹安市府竟完全未針對履約基本資格（如信用、專門技能）做限制，是否為特定廠商開後門？
劉康彥說，高虹安市府在今年5月31日進入棒球場取樣，並對外稱「感謝BrightView 願意協助改善作業」，「請問高虹安市長，本案7月4日才正式決標，為何在尚未決標前，就可公開指定由BrightView執行，分明是先射箭再畫靶」。
劉康彥提到，本案7月4日才公告決標，邏輯上，確定得標廠商後，才能進場進行球場改善，而市府於5月31日就大動作開挖，聲稱會將七包土壤採樣送美國實驗室檢驗，所以，過去1個多月，在得標廠商未確定之前，這七包土壤究竟由誰保存、如何保存、到底送了沒，完完全全就是個黑箱、是個謎團。
對於相關質疑，市府當時回應，此案6月12日上網公開招標，標案流程一切合規合法、公正公開，期間僅有悍創公司一家投標，經確認其符合標規資格，並出具美國大聯盟場務公司認可，委員會通過審查合法得標，一切均按照採購法規定辦理。