名家論壇》謝國安／民進黨正圍殺柯文哲

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我們曾經提到過，聲量高的政治人物最怕的就是「標籤效應」。負面議題的標籤，候選人若忽視、沒有趁火燎原前做出適合回應，再配合周邊友軍與側翼回擊，必定影響候選人的支持度。柯文哲在這段時間不僅沒有積極面對負面議題的攻擊，也沒有正面議題主張，甚至沒有自主的「聲量議題」。也導致他的民調下滑，加上郭台銘的東征西討、南北串連，不僅郭董自己並無累積到政治籌碼，也沒有提高自己的支持度，反而直接幫助賴清德的選情。也就是說，郭台銘不只攪亂柯文哲、侯友宜的選情，還把游離選票推給賴清德。
郭台銘本周排名第七，但總分依舊不到十萬分，僅七萬多分。郭董「主流民意大聯盟」沒有特別在聲量上發酵，反而是傳出有意韓國瑜夫人李佳芬擔任副手一事遭到否認有些聲量，加上與高虹安之間的關係被討論。對郭董來說，確實不是很樂觀，民調上甚至比侯友宜還差，穩居最後。而不小心在郭董造勢場合脫口而出「下架國民黨」變話題的前苗栗縣長徐耀昌拉高了一千多名，來到廿六名。國民黨侯友宜排名第五，總分有121809，主要集中在他提出的能源政策，以及批評「雲豹能源」跟綠營之間的關係延伸，以及郭董約他和柯文哲喝咖啡談合作。但侯友宜在民調上仍然無法討好，個人魅力仍然是無解習題。
賴清德以總分149893排名第三，討論最熱烈的就是「賴蕭配」。駐美代表蕭美琴PO出與賴清德穿球衣合照，引發網友討論。賴清德個人過境美國與在巴拉圭的言論和外交舉止反而不是討論熱點。蕭美琴排名第廿七。目前各陣營總統參選人裡面，賴清德的腳步與進度以及民調，依舊是所有人最穩健的。但賴清德雖然一直在消除「務實台獨工作者」的標籤，但這個點仍然是美國最在意的一環。兩岸議題，仍然是賴清德必須努力的方向。
至於高虹安事件一出，立刻掩蓋了原本網路討論相當熱烈的「雲豹能源」問題。不過「雲豹小公主」賴品妤也因此聲量飆到第六名，總分105571。遭到民進黨提告的館長陳之漢排名第四，總分有123150。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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