金南佶「雙膝下跪」跟台灣妹求饒！崩潰氣喊：妳們比鬼還可怕

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今日鬼門開來到第三天，金南佶得知農曆七月的事後，數度表示「很怕鬼」，他說：「我剛剛訪問有聽說，而且12點之前要回家，我昨天聽說了這麼一回事，因為我很怕鬼，所以我昨天睡覺把燈都打開，結果我進飯店房間沒敲門，所以我今天要早點回家！」金南佶還表示：「我愛台北，不是鬼月的話就更棒了！」
場間，金南佶「變身公主」表演一小段H.O.T.的《Candy》，引來全場粉絲熱烈尖叫，豈料主持人Cue他再跳一次，金南佶雖然口上拒絕，仍為了滿足粉絲二度表演，他說：「我以為台北會是很有情調的城市...這又沒什麼，為什麼還要再跳？」金南佶跳完後，再表示：「各位，我今天很開心，台北是我目前跳2次的城市，你們是最殘忍的....你們知道我在韓國的時候，被朋友們...你們知道他們是怎麼嘲笑我的嗎！我現在是笑著說，你們是不會懂的！」金南佶還透露現在朋友都叫他「金Candy」，氣喊：「我的大腿很痠快炸了，我現在連鬼都不怕了，你們最可怕！」
金南佶氣話說完後，突然下跪求饒大家「不要把他穿公主裝的照片上傳到網路」，他說：「我這樣求你們了，只要你們願意，我什麼都會做！」相當爆笑。
事實上，金南佶下午接受台灣媒體訪問時，透露在首爾表演完《Candy》後，藝人朋友特地找「直拍影片」給他看，金南佶說：「是有必要到這樣嗎？」也因為金南佶的舞蹈表現不算差，問及是否有組男團的意願，以及想找哪位藝人組團？他表示：「我不想組男團，我要SOLO，因為團體的話要分給很多人，我沒信心能在競爭中生存、搶C位，我想要自己一個人！」