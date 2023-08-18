亞馬遜找網紅推廣Inspire！每支影片「開價800元」被嘲諷不知行情
電商龍頭亞馬遜（Amazon），受TikTok啟發，推出新型態的社群商務功能Inspire，讓客戶瀏覽影片或照片時，就能直接購買產品。為了推廣Inspire，亞馬遜計畫找網紅拍片，但提供的預算平均每支影片僅有25美元、約798元新台幣，在社群網路遭到嘲笑，認為亞馬遜根本不知道市場行情。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Business Insider》報導，亞馬遜挑選了一些在社群網路上具有影響力的網紅人士，發信給對方詢問是否願意製作影片，影片內容為「開箱評測2件或多件商品，產品比較，特定類別的產品排名評測，或者是包含多項產品的送禮建議」。
而亞馬遜提供的預算則是500支影片1萬2500美元，平均一支影片僅有25美元。《Business Insider》報導指出，根據「Brands Meet Creators」的資料，平均每支用戶生成內容影片的價碼是212美元、約6770元新台幣，而最常見的邀約價碼則是150美元、約4790元新台幣。
《Business Insider》報導透露，曾有創作者分享自己的拍片收費行情，範圍落在150～2500美元不等。亞馬遜的25美元實在偏離太遠，甚至有網紅在X（前身推特）發文嘲諷亞馬遜，秀出自己收到的拍片邀請信，吐槽說「每支影片25美元哈哈，不用了謝囉」。
對於在網路上遭嘲諷，《Business Insider》聯繫了亞馬遜請求置評，但亞馬遜尚未回應。