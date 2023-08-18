撐不住了！多家外媒報導：中國恆大集團　在美國申請破產保護

亞馬遜找網紅推廣Inspire！每支影片「開價800元」被嘲諷不知行情

▲電商龍頭亞馬遜（Amazon）為了推廣Inspire，計畫找網紅拍片，但提供的預算平均每支影片僅有25美元，遭到群嘲被認為根本不知道行情。（圖／美聯社／達志影像）
▲電商龍頭亞馬遜（Amazon）為了推廣Inspire，計畫找網紅拍片，但提供的預算平均每支影片僅有25美元，遭到群嘲被認為根本不知道行情。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

電商龍頭亞馬遜（Amazon），受TikTok啟發，推出新型態的社群商務功能Inspire，讓客戶瀏覽影片或照片時，就能直接購買產品。為了推廣Inspire，亞馬遜計畫找網紅拍片，但提供的預算平均每支影片僅有25美元、約798元新台幣，在社群網路遭到嘲笑，認為亞馬遜根本不知道市場行情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Business Insider》報導，亞馬遜挑選了一些在社群網路上具有影響力的網紅人士，發信給對方詢問是否願意製作影片，影片內容為「開箱評測2件或多件商品，產品比較，特定類別的產品排名評測，或者是包含多項產品的送禮建議」。

而亞馬遜提供的預算則是500支影片1萬2500美元，平均一支影片僅有25美元。《Business Insider》報導指出，根據「Brands Meet Creators」的資料，平均每支用戶生成內容影片的價碼是212美元、約6770元新台幣，而最常見的邀約價碼則是150美元、約4790元新台幣。

《Business Insider》報導透露，曾有創作者分享自己的拍片收費行情，範圍落在150～2500美元不等。亞馬遜的25美元實在偏離太遠，甚至有網紅在X（前身推特）發文嘲諷亞馬遜，秀出自己收到的拍片邀請信，吐槽說「每支影片25美元哈哈，不用了謝囉」。

對於在網路上遭嘲諷，《Business Insider》聯繫了亞馬遜請求置評，但亞馬遜尚未回應。

美股開盤道瓊跌逾百點！分析師：高利率＋中國房市掀「完美風暴」

巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚

比特幣跌破近期最低點！掀10億美元清算潮　SpaceX大賣幣引發恐慌

英國冷血護士謀殺7嬰兒！專挑小孩下手另涉10餘案　沒有任何動機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀