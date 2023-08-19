8500萬法拉利雨天出門！「撐傘開車」路人全傻眼 車主回應了
在路上看到昂貴的名車總是一定會多看幾眼，但如果開敞蓬車卻沒有車頂可以遮蓋遇到下雨該怎麼辦？近日，就有一位車主雨天駕駛法拉利超跑Ferrari Monza SP1出門，這是一台要價新台幣8500萬元的單人座跑車，由於Monza SP1沒有配備車頂（敞篷系統），結果讓該位車主一邊撐傘一邊開車，讓路人全部看傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
根據「記者爆料網」日前貼文，一台Monza SP1現身在台中市文心路，然而原本看起來非常霸氣的超跑，仔細一看突然發現車主撐著雨傘開車，原來是因為車主開出門時正好碰到下雨，而這台Monza SP1沒有所謂的敞篷系統，所以只好邊開車邊撐傘，超特殊奇景讓路人全看傻眼，甚至有人還停下拍照。
而由於太過獵奇，Monza SP1車主也在自己的社群平台曝光車內視角，表示「我是在裝啥B，就是一個傻B哈哈哈哈哈」，影片曝光後，不少網友笑翻表示「天啊太好笑了，怎麼會有只能晴天開出門的車」、「車主也很幽默！超好笑的」、「我要瘋掉，我在路上看到的話應該會嘴角失守哈哈哈哈」、「笑翻了，車主也是很會自嘲哈哈哈」。
而事實上，這輛法拉利超跑Ferrari Monza SP1於2020年6月初首次在台灣亮相，裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，Monza SP1看起來僅有一個座位，不過原本的副駕駛位置仍有保留空間，可以打開上方的蓋板發揮置物功能，整體來說還是一台「單人座的跑車」。
而且由於沒有敞篷系統，購車的時候還會隨附安全帽，設計靈感來自1950年代經典車款；而Monza SP1全球限量499輛，台灣已知有6名車主，過去也有不少網友在路上遇到，還拍下為了遮雨、鳥屎的車主，在車上蓋了防雨布，畫面也是相當有趣！