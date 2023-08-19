PLG／林秉聖直言「早已多次向球團表達無加入意願」 回應NBL事件
林秉聖和P.League+新竹街口攻城獅以及T1台新球團之間的合約糾紛越演越烈，今（19）日林秉聖在凌晨發文，直言自己在5月份時「早已多次向攻城獅球團表達無加入球團意願」，比對攻城獅昨天在記者會上的說法，兩者之間似乎有不少矛盾之處。
運動中心/綜合報導
林秉聖提到，在今年5月中攻城獅球團代表人到台北找自己簽約，當下時間倉促，因此他並未詳細審閱、在思慮欠周的情況下簽下委任合約書。同時他稱該份合約並未同一般正式合約載明確切起迄日期，因此認為還保有後續繼續討論的空間。
他在後面提到，「在5月份契約尚未生效時，我覺得台新球團對於國內外規劃跟發展方向更適合我，為避免影響攻城獅新賽季排兵布陣，早已多次向攻城獅球團表達無加入球團意願。但日前攻城獅球團依然以官宣方式，在社群媒體發布我加入球團，我感到震驚。」
不過根據攻城獅共同創辦人胡瓏智的說法，雙方似乎後續仍有接觸，且在公布的Line對話中，也有提到後續討論合約激勵獎金和加註明年前往CBA打球條款方面的話題。
另外，林秉聖提到NBL的合約並非個人不願履行，而是因為接受中華隊徵召，故拜託時任T1長官的前輩協助處理。不過作為被列管的球員，他本來就有義務為國家打球，這是他簽約之前就必須去確認的。另外按照攻城獅的說法，名譽顧問陳志忠應該有出面幫他擺平問題，這一點他也並沒有回應。