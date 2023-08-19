郭台銘批賴清德是大野狼 黃暐瀚不認同：想吞併中華民國的才是
鴻海創辦人郭台銘盼整合在野黨，邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜都加入由他發起的「主流民意大聯盟」，他提起《大野狼與三隻小豬》的故事，呼籲大家團結，打敗民進黨總統參選人這隻大野狼。不過對此，資深媒體人黃暐瀚並不認同，黃說，賴清德不是大野狼，侯郭柯也都不是。想要侵略台灣、吞併中華民國的，才是大野狼。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，他一直好奇，郭台銘董事長身邊的「政治幕僚」到底是誰？或甚至郭台銘身邊到底有沒有「政治幕僚」？如果有，怎麼會讓他在5月17日臉書發文，留下白紙黑字：「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」！然後，「說後不理」整整三個月，都沒有一件事、一句話，是在幫助支持「侯市長勝選2024」。
黃暐瀚也幫侯友宜抱不平，批郭台銘不但沒幫忙，還人間蒸發，消失不見，侯友宜電話打不通，簡訊傳不回，找都找不到，侯友宜到郭台銘的信義區豪宅「登門求見」，但都沒見到人，只能尷尬枯等，還發生三次，如果郭台銘真的有意合作、喝咖啡，何須等到現在？
至於大野狼，黃暐瀚說，國民黨、民進黨、民眾黨才是「三兄弟」，雖然三兄弟（三黨）對於房子的蓋法，各有不同見解，但三兄弟其實都想把家蓋好，只有把家顧好，大野狼才不會迫害大家。賴清德不是大野狼，侯郭柯也都不是。想要侵略台灣、吞併中華民國的，才是大野狼。