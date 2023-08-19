大稻埕煙火明最終場！480秒「最佳觀賞點」曝光　管控路線一次看

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「全埕熱戀820」演唱會也將於明(20)日晚間6時於淡4號水門旁延平河濱公園運動場開唱，開場由龔潔恩、柯政宏、發燒女團「緋紅魅影」、直播天后Mavis瑪菲司等；晚間7時演唱會正式展開，由全方位藝人蔡昌憲搭檔臺北電臺美聲欣亞共同主持，長達2小時的舞台表演，人氣女團「紫月光」、臺帥歌手李英宏、療癒新聲陳忻玥等實力歌手將輪番登臺。壓軸將由金曲歌王蕭煌奇，與創作天團旺福擔綱演出。
觀傳局表示，為了維護人車安全，「淡3號」至「淡5號」水門自明(20)日上午6時起至下午3時30分，車輛（含機車、自行車）只出不進，「淡1號」至「淡6號」水門下午3時30分起禁止車輛進出（含機車、自行車），另周邊道路晚間6時至晚間11時進行交通管制。
觀傳局進一步說明，今(19)日中午12時至8月21日晚間6時，「淡3號」至「淡5號」水門區域，因活動辦理及相關設備進撤場，管制自行車騎行，請用牽行通過；另Youbike於活動場域內及周邊站點（含永樂市場、大稻埕公園、聯合醫院中興院區、捷運北門站3號出口、陳天來故居、大同16號廣場及大稻埕碼頭YouBike2.0及河濱公園自行車租借站），自明(20)日下午5時至晚間11時暫停營運，不提供借還服務。
觀傳局也提醒，河濱公園「淡3號」至「淡5號」水門堤外停車場及堤外道路停車格，今(19)日中午12時至8月20日凌晨24時管制淨空，並將於8月20日上午7時進行車輛移置；明(20)日中午12時至晚間11時周邊路段也將進行路邊停車格取消及假日黃線停車管制（包括民生西路、長安西路、塔城街、重慶北路、延平北路、中華路一段等），中興橋、忠孝橋、台北橋、環河快速道路（含新北市）及周邊道路也將同步加強違規停車取締。
另外，忠孝橋及臺北橋的人行道，於明(20)日晚間7時30分至晚間9時管制行人通行（視狀況提前解除管制）；另外，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，亦有人流管制措施。
觀傳局呼籲，明(20)日晚間煙火施放，預期會有較多人潮，大稻埕碼頭周邊除加派人力協助疏導、透過CMS（資訊可變標誌）進行遠距提醒外，也將視現場人車潮彈性進行擴大管制，請民眾多加利用大眾運輸工具前往，搭捷運至北門站、大橋頭站及雙連站再步行至會場。