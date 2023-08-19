甘有影！瑞信2023年報告 台灣人均、財富中位數勝過德國韓國
瑞信研究所（Credit Suisse Research Institute）近日公布《2023年全球財富年度報告》（Global Wealth Report 2023），數據顯示台灣人均財富約27.4萬美元，全球排名第15，至於財富中位數則以約10.8萬美元排名12位，順序在德國、韓國等國之前。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《德國之聲》等外媒報導，由於瑞信（Credit Suisse）已被瑞銀（UBS）併購，因此這份報告首度由瑞信和瑞銀聯合發布，針對全球54億成年人口、涵蓋各種財富領域進行估算。
結果顯示，去年人均財富最高的國家是瑞士，達到約68.5萬美元，美國第2，香港、澳洲緊隨其後，德國（約25.6萬美元）排在第16位，比法國（約31.2萬美元）和台灣（約27.4萬美元）後面。
而從財富中位數指標來看，台灣成年人的財富中位數約為10.8萬美元，居全球第12名，排在美國（約10.7萬美元）、日本（約10.3萬美元）、新加坡（約9.9萬美元）及韓國（約9.2萬美元）前面。
報導提到，德國在財富中位數未能躋身前20名，說明德國的財富分配尤為不均。
該份報告也注意到全球財富下滑的現象，肇因於許多貨幣兌美元的匯率出現貶值，主要集中在北美、歐洲等較富裕地區，數據顯示2022年財富損失最大的是美國，其次是日本、中國、加拿大和澳洲。另一方面，有些國家則因本地貨幣兌美元的匯率水平升值，整體財富呈現增加趨勢。