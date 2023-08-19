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自曝到「郭台銘家門口」3度求見遭拒　侯友宜：再找時間登門請益

▲侯友宜自曝到郭台銘家門口3度求見。（圖／記者朱俊強攝，2023.08.19）
▲侯友宜自曝到郭台銘家門口3度求見。（圖／記者朱俊強攝，2023.08.19）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前引用「3隻小豬」故事，邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起喝咖啡，呼籲在野陣營合作，不過侯友宜昨天透露，自己曾經三度拜訪郭，但不得其門而入。對此，侯友宜今（18）日證實，自己曾經到「郭家」拜訪三次，但沒有接到任何回應，會再找時間再次登門拜訪，來給郭台銘請益，看有沒有意見團結在一起。

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資深媒體人黃暐瀚昨晚在臉書透露侯友宜拜訪郭台銘內幕，直指侯友宜為了爭取郭台銘的支持，曾親自前往郭台銘的信義區豪宅「登門求見」，結果警衛通報了半天，沒有下文，讓侯友宜在一樓大廳，尷尬枯等，這樣的場景，一共發生了三次，「侯留下電話訊息，請郭董回電三次，結果音訊全無、回應全無」。

侯友宜今出席出席台北市中原客家崇正會70週年慶，會後受訪時回應，自己身為國民黨徵召的候選人，都是用不同的方式想跟郭台銘聯繫，他也說，自己曾經到郭家拜訪三次，但是不得其門而入，沒有接到任何回應，不過郭台銘願意和大家再度碰面，自己非常樂見，會再找個時間繼續再次登門拜訪，來給郭台銘請益，看有沒有意見團結在一起，一起為中華民國平安、公平正義，來凝聚所有人的力量。

面對郭台銘昨天受訪時稱，「過去就讓它過去」，侯友宜則說，面對所有事情只有一個想法，就是團結所有人的力量，一起面對這次的挑戰，這次中華民國的和平安全，能不能夠永續繁榮非常重要，自己都會跟大家站在一起。

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