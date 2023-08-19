巷仔內／光憑一句「過去讓它過去」　郭台銘就想整合在野勢力？

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但這3個月來，郭台銘遲遲不認輸，歹戲拖棚，即使曾與侯友宜在板橋慈惠宮媽祖遶境起駕儀式合體同框，以及在716公平正義遊行與侯同場，但這兩場都不是郭台銘為了支持侯友宜而現身的場合，郭台銘還是不斷發起造勢晚會，拉攏藍營地方派系要角，一點也看不出「盡最大努力支持侯市長勝選」的態度何在。
郭台銘在商場，從來就都只考量自己的最大利益，轉戰政壇依然如此，即使是與柯文哲，柯營前幕僚就曾抱怨，4年前郭台銘臨時宣布不選，被擺了一道；也因此除了今年5月在金門「巧遇」，被郭台銘拉著到月下談心外，柯文哲現在也是對郭台銘能避就避。
郭台銘過去對侯柯如此「真心換絕情」，現在竟又想要找兩人談合作、談主流民意，在野陣營的主流民意，都不樂見再多一組人參選，若真要團結，郭台銘何不先從自己做起，先將自己摒除在參選之列，先做到「盡最大努力支持侯市長勝選」，再來談後續的計畫。否則，過去的承諾都做不到，誰又會奢望郭台銘未來就會說話算話？
「過去讓它過去」，但始終放不下，不願讓過去的過去，正是郭台銘自己。郭台銘放不下身段、放不下總統夢，只想讓別人來找自己談，只把自己利益放在最優先位置，在野整合永遠不會成功，畢竟最該被優先整合的，還不就是郭台銘。