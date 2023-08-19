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巷仔內／光憑一句「過去讓它過去」　郭台銘就想整合在野勢力？

▲郭台銘希望整合在野勢力。（圖／記者陳明中攝 , 2023.08.08）
▲郭台銘希望整合在野勢力。（圖／記者陳明中攝 , 2023.08.08）

記者何哲欣／特稿

鴻海集團創辦人郭台銘喊話國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，希望能一起喝咖啡談團結。侯友宜自爆，過去就曾親自找過郭台銘，但三次都不得其門而入。郭對此的回應，僅淡淡地說，「過去讓它過去。」不論政壇、商場，不會有永遠的敵人，但做人也不該言而無信，郭台銘此時要「過去讓它過去」，根本是打算連「力挺侯友宜」的承諾，都想要忘得一乾二淨。

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郭台銘4年前爭取代表國民黨參選總統未果，初選落敗後痛罵國民黨，接著退黨，幾乎已不相往來，4年後又起心動念想選總統，說自己68歲的時候年輕氣盛衝動，現在還是想為台灣做點事。不過國民黨主席朱立倫最後選擇徵召侯友宜，郭台銘在臉書說，「我將信守承諾，盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」。

但這3個月來，郭台銘遲遲不認輸，歹戲拖棚，即使曾與侯友宜在板橋慈惠宮媽祖遶境起駕儀式合體同框，以及在716公平正義遊行與侯同場，但這兩場都不是郭台銘為了支持侯友宜而現身的場合，郭台銘還是不斷發起造勢晚會，拉攏藍營地方派系要角，一點也看不出「盡最大努力支持侯市長勝選」的態度何在。

郭台銘在商場，從來就都只考量自己的最大利益，轉戰政壇依然如此，即使是與柯文哲，柯營前幕僚就曾抱怨，4年前郭台銘臨時宣布不選，被擺了一道；也因此除了今年5月在金門「巧遇」，被郭台銘拉著到月下談心外，柯文哲現在也是對郭台銘能避就避。

郭台銘過去對侯柯如此「真心換絕情」，現在竟又想要找兩人談合作、談主流民意，在野陣營的主流民意，都不樂見再多一組人參選，若真要團結，郭台銘何不先從自己做起，先將自己摒除在參選之列，先做到「盡最大努力支持侯市長勝選」，再來談後續的計畫。否則，過去的承諾都做不到，誰又會奢望郭台銘未來就會說話算話？

「過去讓它過去」，但始終放不下，不願讓過去的過去，正是郭台銘自己。郭台銘放不下身段、放不下總統夢，只想讓別人來找自己談，只把自己利益放在最優先位置，在野整合永遠不會成功，畢竟最該被優先整合的，還不就是郭台銘。

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