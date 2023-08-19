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泰緬孤軍後裔成「亞細亞孤兒」　湯蕙禎誓為孤軍後裔找到回家的路

▲立委湯蕙禎舉辦陳情見面會，為泰緬孤軍後裔爭取居留權。（圖／湯蕙禎國會辦公室提供）
▲立委湯蕙禎舉辦陳情見面會，為泰緬孤軍後裔爭取居留權。（圖／湯蕙禎國會辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

1949年國民黨在中國大陸失去政權，國民黨軍隊撤退到台灣，但有一批國軍與眷屬撤退進入緬甸與泰國北部持續與共軍作戰，國防部6月底自迎回在國共內戰末期轉進至緬北邊境的「雲南反共救國軍」陣亡將士英靈，並入祀忠烈祠，但仍有為數不少的孤軍後裔無國籍身份。立委湯蕙禎陸續接到來自緬甸僑團的陳情案，她表示，誓為孤軍後裔找到回家的路。

湯蕙禎國會辦公室表示，日前接獲桃園市金三角文化基金會王根深董事長和眾多僑團的陳情，才了解到原來當年所謂的專案之後，仍有那麼多被遺留或排除在外的緬甸孤軍後裔。

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湯蕙禎表示，過去在國民黨執政時期冷淡與漠視，甚至是不友善的專案政策之下，導致許多孤軍後裔家庭被迫分隔兩地，就算能輾轉來台，卻也因當年專案條件的限制，許多人被迫淪為黑戶，只能在社會低層角落中生活。其實這一群無國籍者，就是「亞細亞的孤兒」，始終沒忘自己是中華民國的子孫，積極想爭取身分的認同。在這塊自由民主台灣的土地上，這就是他們從小聽聞的祖國，是父執輩曾用生命擁護、摯愛的祖國。

湯蕙禎進一步的表示，今(19)日已是今年第三場的陳情見面會，而現場人數總是逼近500人在等待；然而每個人狀況都不一樣，在身分認定及資料準備上，也充滿許多困難與複雜，但湯蕙禎表示，決不因困難而灰心，決不因複雜而放棄，誓為孤軍後裔找到回家的路，戮力協助國籍身分的取得。

湯蕙禎舉例說，從國會辦公室專人處理的案例中了解到在緬甸生活困難猶如早期的台灣一樣，有許多人都是在家裡或是田邊出生，要提出所謂的出生證明文件就有相當大的困難，同樣的又因年代久遠，緬甸國內戰亂不斷或是其他種種因素，而造成孤軍後裔相關文件毀損，遺失進而造成在身分查核上更加困難，也因為如此國會辦公室必須協助當事人慢慢拼湊出他們的生命軌跡與藍圖，不放過任何隻字片語，不放過任何希望與線索，更不會放棄任何一位孤軍後裔，這是湯蕙禎國會辦公室的信念與承諾。

湯蕙禎說，令人振奮並值得一提的是透過國會辦公室的努力，目前已許些人取得居留證，同時更有多名已經過努力拼湊尋找相關資料後，已進入申請居留證的程序；國會辦公室會持續努力並與相關部會單位積極研討溝通每一個個案。

湯蕙禎最後表示，在承辦的過程中常聽到許多因為戰亂、貧困而家破人亡、妻離子散的故事，深深感到不捨又令人不勝唏噓。由衷希望就在不久的將來，就可以看到這些曾為理想、國家而在異域奮鬥的國軍後代們，能一起共同在台灣享受自由、平等、民主的生活。

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