泰緬孤軍後裔成「亞細亞孤兒」　湯蕙禎誓為孤軍後裔找到回家的路

湯蕙禎國會辦公室表示，日前接獲桃園市金三角文化基金會王根深董事長和眾多僑團的陳情，才了解到原來當年所謂的專案之後，仍有那麼多被遺留或排除在外的緬甸孤軍後裔。
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湯蕙禎進一步的表示，今(19)日已是今年第三場的陳情見面會，而現場人數總是逼近500人在等待；然而每個人狀況都不一樣，在身分認定及資料準備上，也充滿許多困難與複雜，但湯蕙禎表示，決不因困難而灰心，決不因複雜而放棄，誓為孤軍後裔找到回家的路，戮力協助國籍身分的取得。
湯蕙禎舉例說，從國會辦公室專人處理的案例中了解到在緬甸生活困難猶如早期的台灣一樣，有許多人都是在家裡或是田邊出生，要提出所謂的出生證明文件就有相當大的困難，同樣的又因年代久遠，緬甸國內戰亂不斷或是其他種種因素，而造成孤軍後裔相關文件毀損，遺失進而造成在身分查核上更加困難，也因為如此國會辦公室必須協助當事人慢慢拼湊出他們的生命軌跡與藍圖，不放過任何隻字片語，不放過任何希望與線索，更不會放棄任何一位孤軍後裔，這是湯蕙禎國會辦公室的信念與承諾。
湯蕙禎說，令人振奮並值得一提的是透過國會辦公室的努力，目前已許些人取得居留證，同時更有多名已經過努力拼湊尋找相關資料後，已進入申請居留證的程序；國會辦公室會持續努力並與相關部會單位積極研討溝通每一個個案。
湯蕙禎最後表示，在承辦的過程中常聽到許多因為戰亂、貧困而家破人亡、妻離子散的故事，深深感到不捨又令人不勝唏噓。由衷希望就在不久的將來，就可以看到這些曾為理想、國家而在異域奮鬥的國軍後代們，能一起共同在台灣享受自由、平等、民主的生活。