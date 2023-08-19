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FIBA世界盃／來台首戰！立陶宛93:80波多黎各　Valanciunas砍20分

▲效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas隨立陶宛男籃國家隊來台灣打FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1聯盟提供）
▲效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas隨立陶宛男籃國家隊來台灣打FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

FIBA世界盃2023熱身賽今（19）日在新北市新莊體育館登場首場賽事由立陶宛對上波多黎各，兩隊一起貢獻了一場紮實好看的賽事，立陶宛展現世界排名第8的實力，終場以93:80拿下勝利，立陶宛主戰中鋒Jonas Valanciunas攻下全場最高的20分，另有11籃板。

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在這次的世界盃，今日交戰的兩隊都有重要的球星無法參加，波多黎各這邊是Gian Clavell和Jose Alvarado，立陶宛則是Domantas Sabonis缺陣。不過仍有許多好手來到台灣參加熱身賽，包括目前效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的Valanciunas。

此役開賽後兩隊展現出FIBA前20等級球隊的實力，不僅戰術執行表現佳，空檔把握度也高，首節打完立陶宛靠著Rokas Jokubaitis命中準壓哨三分球，以25:22暫時領先。

次節波多黎各讓Jordan Howard和Tremont Waters兩名矮後衛同時在場，試圖最大化火力，不過立陶宛也將Valanciunas換回場上，在場上靠身高和厚實身材硬吃對手，半場打完時立陶宛擴大分差到51:40領先。立陶宛的Jokubaitis、Bendzius，以及前兩節發揮出色的波國後衛Howard各有10分進帳。

易籃再戰後，Waters開始加速、屢次直線突破對位者攻擊籃框，給立陶宛製造十足的麻煩，這一節波多黎各慢慢將分數追趕上來，兩隊只差8分進入到末節。

之後比賽進入到白熱化階段，波多黎各一度追到只差3分，但立陶宛穩定的空檔把握能力以及適時地轉換快攻，又將分差拉開到雙位數，終場東歐強權就以13分之差取勝。

雙方這場比賽在禁區得分上出現明顯的差距，立陶宛以44:24大勝，儘管波多黎各以破4成的命中率、投進11顆三分球，也無法彌補差距。Valanciunas全場10投6中，攻下20分11籃板，除他之外，立陶宛另有4人得分上雙。波多黎各方面，後場雙衛表現出色，Howard得到18分，Waters攻下12分7助攻。

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