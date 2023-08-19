MLB／鄧愷威5局7K失1分好投　奪3A本季第3勝

於美國職棒小聯盟（MiLB）舊金山巨人隊3A打拚的臺灣好手鄧愷威美國時間18日先發登板，主投5局送出7次三振，僅被敲出1支安打失掉1分，奪下本季3A第3勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 鄧愷威本場先發對戰西雅圖水手3A，前4局皆為讓敵方擊出安打，2局上半兩出局一壘有人更上演牽制秀，把一壘跑者Taylor Trammell牽制出局。5局上鄧愷威遇到小亂流，一開始解決頭兩位打者後，面對Riley Unroe連續投出4顆壞球保送，再被Pedro Severino纏鬥後擊出安打送回1分，但隨即三振下一棒打者Ryan Bliss結束今天的任務。不只先發投得好，打線也給予援助，4局下半巨人靠著3支安打，包含Jakson Reetz的三分砲奪下4分，而後續的牛棚也能穩定守住，終場巨人以4:2收下勝利。鄧愷威本場先發的優異表現，讓3A防禦率稍降至4.34。 MLB／相隔超過半世紀！天使上演罕見三殺守備 但結局還是輸球MLB／教士明星游擊Tatis.jr敲20轟 霸氣甩棒媲美「包大人」MLB／無奈！大谷翔平滿貫砲無用 天使延長賽6：9不敵光芒MLB／轟啦!大谷翔平第43轟出爐、並列全壘打王 生涯第二發滿貫砲