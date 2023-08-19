FIBA世界盃／波多黎各雙衛風馳電掣砍30分　主帥：目標是打進複賽

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由於尺寸不如人，波多黎各最大的問題還是防守，此前對上美國和義大利的熱身賽，他們分別以65:98、74:117落敗。年輕的主帥Colon受訪時表示，自己對於球隊今天的態度和表現感到滿意。
「這一場我們打得不錯，這段時間出去打了這麼多比賽，不斷地練習。今天大家都盡力了，但我們錯失太多機會。很開心能和立陶宛這樣優秀的歐洲球隊對決，之後要透過影片去精進自己。」Colon說義大利和美國是世界上最好的幾支球隊，球隊雖然對他們沒能贏下，但心態沒有受到影響，今晚的比賽大家態度很好。他也強調會將隊伍狀態調整到100%前往菲律賓，「我們的目標就是贏下比賽，晉級複賽。」
而砍下18分的波多黎各後衛Jordan Howard則是說，「這是場艱難的比賽，他們（立陶宛）是很棒的球隊，我們的身高和對方落差很大、打得很辛苦。通過今天的比賽我們明白到自己在場上的失誤太多，要通過這場比賽精進自己，希望之後到馬尼拉時能打出更好的表現。」另外，他也說能夠代表國家出賽是最棒的事情，會珍惜這樣的機會。
波多黎各過去在國際賽場上，就以矮小、但刁鑽的後衛聞名，今天兩名身高沒超過180的後衛，也向台灣球迷展示了這一點。Waters過去曾在NBA效力過，身高僅178公分；而Howard也僅有180，但他們今天在場上多次靠速度過人，直接創造得分機會，球風靈動好看。