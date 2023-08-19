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FIBA世界盃／波多黎各雙衛風馳電掣砍30分　主帥：目標是打進複賽

▲FIBA世界盃2023熱身賽波多黎各後衛Jordan Howard（右紅衣）攻下18分，發揮出色。（圖／T1聯盟提供）
▲FIBA世界盃2023熱身賽波多黎各後衛Jordan Howard（右紅衣）攻下18分，發揮出色。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

FIBA世界盃2023熱身賽今（19）日在新北市新莊體育館登場首場賽事由立陶宛對上波多黎各，波多黎各兩名後衛Jordan Howard和Tremont Waters各攻下18分和12分7助攻，但球隊終場以80:93落敗。賽後球隊總教練Nelson Colon表示希望透過比賽檢討不足，爭取在世界盃打進複賽。

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波多黎各在本次世界盃和中國大陸、塞爾維亞及南蘇丹分在同一組，要以前兩名晉級應該不是難事。這支球隊已經連續第10次參加世界盃，但自從2002年獲得第7名以來，他們在過去4屆賽事中都沒有進入8強。

由於尺寸不如人，波多黎各最大的問題還是防守，此前對上美國和義大利的熱身賽，他們分別以65:98、74:117落敗。年輕的主帥Colon受訪時表示，自己對於球隊今天的態度和表現感到滿意。

「這一場我們打得不錯，這段時間出去打了這麼多比賽，不斷地練習。今天大家都盡力了，但我們錯失太多機會。很開心能和立陶宛這樣優秀的歐洲球隊對決，之後要透過影片去精進自己。」Colon說義大利和美國是世界上最好的幾支球隊，球隊雖然對他們沒能贏下，但心態沒有受到影響，今晚的比賽大家態度很好。他也強調會將隊伍狀態調整到100%前往菲律賓，「我們的目標就是贏下比賽，晉級複賽。」

而砍下18分的波多黎各後衛Jordan Howard則是說，「這是場艱難的比賽，他們（立陶宛）是很棒的球隊，我們的身高和對方落差很大、打得很辛苦。通過今天的比賽我們明白到自己在場上的失誤太多，要通過這場比賽精進自己，希望之後到馬尼拉時能打出更好的表現。」另外，他也說能夠代表國家出賽是最棒的事情，會珍惜這樣的機會。

波多黎各過去在國際賽場上，就以矮小、但刁鑽的後衛聞名，今天兩名身高沒超過180的後衛，也向台灣球迷展示了這一點。Waters過去曾在NBA效力過，身高僅178公分；而Howard也僅有180，但他們今天在場上多次靠速度過人，直接創造得分機會，球風靈動好看。

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