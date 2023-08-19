FIBA世界盃／Valanciunas上19分鐘轟20分！主帥：明星球員的價值
FIBA世界盃2023熱身賽今（19）日在新北市新莊體育館進行，首場賽事由立陶宛對上波多黎各，目前效力於NBA鵜鶘隊的立陶宛主戰中鋒Jonas Valanciunas僅上場19分鐘，就攻下全場最高的20分11籃板，帶領球隊終場以93:80拿下勝利。賽後立陶宛男籃國家隊主帥Kazys Maksvytis直言前者展現了身為明星球員的價值。
記者黃建霖/新北報導
這場比賽世界排名第8的立陶宛贏得不輕鬆，波多黎各刁鑽的小後衛們給了他們許多挑戰。不過靠著有Valanciunas坐鎮籃下的巨大優勢，他們全場禁區得分以44:24大勝，最終也順利拿下勝利。
Valanciunas賽後由於要出席球星見面會，因此並沒有參加賽後記者會，立陶宛總教練Maksvytis表示自家主將加入國家隊的時間很短、練球時間也比較少，但今天展示了自己能夠成為明星球員的特質和價值，直言世界盃正式比賽會很需要他的發揮。
另外，Maksvytis也表示立陶宛此役的進攻表現不錯，不過在面對波多黎各的轉換快攻的防守沒做好，接下來的比賽會盡力去加強這一點。陣中年輕球員也需要盡快去磨合。