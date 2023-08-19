影／推動畫憶當兵趣事　賴清德曬愛犬「承諾守護台灣每一個人」

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賴清德表示，過去擔任衛生排排長，負責照顧國軍弟兄的健康，退伍至今也持續守護這片土地上的每一個人與毛小孩。畫面中眼看賴清德談起當兵滔滔不絕，Luke開始在一旁獨自翻滾玩耍，最後還打了一個大大哈欠，讓賴清德好氣又好笑地問「你有在聽嗎？」
賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德雖與當兵時不同，身處於不同崗位，但守護台灣的決心從未改變；她提到，總統蔡英文7年任內，大力推動國防自主、機艦國造，提升作戰裝備與國軍待遇，成果有目共睹，賴清德將延續相同目標，強化國軍戰力，此外，也感謝中華民國國軍擔負保家衛國的重任，未來會持續與國軍弟兄姊妹共同保護家園。
郭雅慧接續說，賴清德在台南市長任內積極改善流浪動物問題，也非常重視流浪動物，Luke就是賴清德13年前在回家路上巧遇，決定帶回家收養的流浪狗。她補充，「賴桑與我」系列動畫推出後好評不斷，近期已在聯播網等平台擴大宣傳，希望透過吸睛療癒的動畫，讓更多人看見賴清德與毛小孩互動的可愛一面。
此次邀請圖文插畫家「諾米」合作，諾米平常以貓為主題進行創作，愛貓的他也領養兩隻貓咪，不時分享當毛孩爸爸的心情點滴，本集便以諾米活潑的畫風替嚴肅的國軍生涯，增添不少趣味。