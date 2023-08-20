實用技／情人節LINE愛心別亂傳！這色「只是朋友」　10色意義大全

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❤️紅色愛心：最常見的愛心符號，一般表示愛情，當然也有喜歡、愛意、浪漫的意思，情人節期間每句話都用紅色愛心來句點，讓聊天室愛意爆棚。
🧡橘色愛心：橙色代表活力、創造力、吸引力，也可以用在憧憬、懷念、喜歡、保護的意思，會帶給人溫暖的感覺，用在親情，或是愛情昇華成家人的感情也都能使用。
💛黃色愛心：表示幸福，也可以表示忠誠、善良、仁慈、誠實等，但如果曖昧對象傳給你紅色愛心，可能只是把你當成「好朋友」的友誼關係。
💚綠色愛心：綠色愛心要小心使用，有克制和疏離，像是君子之交的感情，也用來表示嫉妒等情感。綠色暗戀、地下情，甚至代表伴侶出軌、對感情不忠的意思。
💙藍色愛心：代表深沉、帶點苦澀的愛情，還有和平、忠誠、神秘、希望的意思，如果兩人之間的關係有點一言難盡，就按下這顆藍色愛心吧！
💜紫色愛心：用來表示敏感而又包容的感情，也可以用來表示父母與子女之間的情感，還有平靜、高貴、喜歡、敬佩的意思。
🖤黑色愛心：黑色的心，有冷酷、無情的意思，也用來表示傷心和難過。
灰色愛心：代表溫和或疲憊的愛，另一方面，灰心也意味著失望，或者想要放棄某事。
🤍白色愛心：純潔、幸福和忠誠也代表信任。
🤎褐色愛心：用來表達更加沉穩的愛意，喜歡，浪漫等情緒。
情人節適用
💗三個逐漸變大的心： 一般用來表示心動、激動、緊張、戀愛，或是愛意的增長。
💓跳動的紅心：除了心動，也可以表示對人或事物的強烈喜歡。
💘一支箭射到紅色心：丘比特的箭射進心裡，也愛情的箭，有一見鐘情，常表示墜入愛河的意思，還含有初戀、愛情、心動的意思。
💖一顆閃亮的愛心：一般表示對人或物的特别喜愛之情。