瓊瑤真的來了！古巨基牽著進場 「最美紫薇」林心如送祝福
「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」於今（19）日在台北小巨蛋舉行，潘越雲、李翊君、殷正洋、動力火車、高勝美擔任表演嘉賓，古巨基是本次演唱會特別演出嘉賓，在演唱會開始前，古巨基牽著今年85歲的瓊瑤從後台走到貴賓席，好久不見的瓊瑤近況也跟著曝光。此外，「最美紫薇」林心如也送上花籃、卡片祝福演唱會順利。
記者吳雨婕/台北報導
古巨基古巨基曾演出瓊瑤筆下的《情深深雨濛濛》、《還珠格格三之天上人間》，在演唱會開始前，他緊牽著瓊瑤的手入場，他刻意放慢腳步，邊走邊開心的與瓊瑤閒聊，媒體問瓊瑤今天最想聽什麼歌，瓊瑤露出笑容表示：「我啊？今天的每一首我都想聽。」記者追問，有沒有跟古巨基點菜（想聽的歌曲），瓊瑤笑回：「〈情深深雨濛濛〉、〈好想好想〉。」古巨基在一旁聽聞立即表示：「已經準備好了。」媒體也關心瓊瑤的身體狀況，稱讚她身體硬朗，瓊瑤開心回覆：「哪裡哪裡。」
曾演出《還珠格格》的林心如、蘇有朋都送上花籃，祝福這場演唱會成功，林心如在卡片上寫道：「當那一首歌響起，回憶滿滿上心頭。」還特別署名「你永遠的紫薇 心如」；蘇有朋則是在卡片上提到：「演出成功，經典不朽。」
其實今天的表演藝人李翊君、殷正洋，日前出席活動時提到，真心想見到瓊瑤本人，殷正洋霸氣的說：「如果阿姨想來出席演唱會，我一定『專車接送』。」李翊君感激表示瓊瑤是她的貴人，「因為她的戲，很多人聽到我唱歌，也從歌曲中來認識我。」更表示，在歌壇能唱到瓊瑤的歌，對歌手來說就是一種肯定，希望藉由這次的演唱會來表達對瓊瑤的感恩之情。