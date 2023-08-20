公車轉彎「未停讓行人」撞死人！駕駛停職吊銷駕照、過失致死移送

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交通局指出，依道路交通管理處罰條例第44條規定，汽車駕駛人於行人在斑馬線肇事致死時，將於警察局開立罰單移送新北市交通事件裁決處後，吊銷肇事駕駛員的駕照。新北市交通局長鍾鳴時接受中央社記者電訪表示，職業駕駛不停讓行人肇事，除罰款與刑責，還涉及無法執業，將影響家庭生計。今年5月，新店區曾發生某客運司機未停讓肇事致傷，就曾與各相關運輸業開會，要求提醒所屬成員遵循法令。
交通局指出，除依公路法罰款外，此案也列入公車營運服務品質評鑑「駕駛路口停讓動作落實情形指標」項目扣分，將來會影響台北客運的補助款請領資格，肇事的車輛也遭扣牌，暫時停止營運。交通局統計，今天肇事的路口近3年並未發現有死亡事故，此處每年平均有6件受傷事故，肇事樣態為車輛碰撞，並未發現有公車肇事紀錄。
交通局指出，將嚴格要求公車業者加強駕駛員行車安全教育訓練，也會加強實地稽查駕駛員路口停讓及指差確認動作，以維護行人通行安全。所謂「指差確認」是指行經路口時，禮讓行人優先通行，確認左邊與右邊都沒人才轉彎，輔以口訣及手勢動作。
中和警分局晚間發布新聞表示，持續配合警政署執行路口大執法專案勤務，也滾動式分析中和地區易肇事路段路口，取締汽機車駕駛未停讓行人等交通違規。另會聯繫路權機關現地會勘，透過改善交通工程，提升用路安全。
中和警分局指出，民國112年1月至今，取締「路口不停讓行人」5216件。新修正道路交通管理處罰條例已於今年6月30日實施，新法上路後，共取締「路口不停讓行人」695件、「行人違規」546件。
中和警分局長陳忠龍表示，大型車在交岔路口轉彎時，因車身軸距較長，內輪差也較一般車輛大，且因車體結構導致視野盲區較其它車種大，「內輪差」常成為死亡陷阱，大型車駕駛人應提高警覺，減速停讓行人優先通行。
大型車轉彎時，前後輪不會在同一個軌跡，其中內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」。（編輯：戴光育）