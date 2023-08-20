電纜地下化費用曝光！台電提4條件主動處理 全國完成4成優於日韓
針對改善國內行人環境，國民黨立法委員王鴻薇在臉書發文對電纜地下化成果提出指責與質疑。台電提出說明，全國（包含離島）的電纜地下化比例達44.3%，顯著高於日本的6%與韓國的20.5%，只是地下化費用高昂約為架空線路的8至12倍，除針對易受天災影響地區，主動辦理防災型地下化工程外，另一部分係個案配合地方政府道路拓寬、美化景觀等需求適度進行地下化作業，而目前全國已完成地下化長度超過16萬公里，並會持續進行地下化工程。
記者顏真真／台北報導
針對行人空間改善，台電表示，與交通部等單位的緊密合作，積極移除需遷移的電桿電箱，今年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，將56處人行道電桿、電箱及電信箱需遷移的案例進行盤點，其中40處歸屬台電，台電積極參與協助處理，並進行專案追蹤，目前已完成11處改善工程，預計於今年底前全部完成。
台電也承諾，將持續與交通部及內政部等單位密切合作，優先進行行人和車行空間的改善，並與相關單位協力，依地方需求進行適切的改善計畫。
雖然電纜地下化可以減少天然災害對配電線路的危害，同時也有助於改善道路品質和美化景觀，但台電指出，實際推行時也需要考慮相關地下管道的足夠空間安排和孔蓋掩埋等需求，部分配電設備與行人爭道的情況，主要是因為地方政府或民代在要求電纜地下化時，未能提供足夠的空間和條件。因此，線路地下化和相關道路改善的成功實施，需仰賴地方政府和相關單位的緊密協作方能達成。