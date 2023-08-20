大稻埕煙火480秒今登場時間！出門前必看交通管制、觀賞注意事項

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2023大稻埕夏日節」閉幕最終場，晚間8時35分～8時43分，於大稻埕碼頭、延平河濱公園施放。以「大稻埕夏日故事」為主題，打造如夏日螢火蟲的螢螢光輝、詮釋稻埕起源的幻動稻穗形煙火、金冠火花綻放未來美好前景的期待等；更全台首創於空中及河岸同時滯留30秒的煙火，重現大稻埕河岸為人熟知的夕照美景。
晚間6時即有熱烈舞台表演在淡4號水門旁的延平河濱公園運動場開唱，由龔潔恩、柯政宏、發燒女團「緋紅魅影」、直播天后Mavis瑪菲司等藝人開場；直至晚間7時正式展開長達2小時的演唱會，蔡昌憲搭檔台北電台美聲欣亞共同主持，輪番介紹人氣女團「紫月光」、台帥歌手李英宏、療癒新聲陳忻玥等實力歌手登臺；最終由金曲歌王蕭煌奇、創作天團旺福壓軸演出。
📌大稻埕煙火「交通管制、最佳觀賞地點」
官方透露，大稻埕煙火最佳觀賞地點為「延平河濱公園淡3-5號水門場域、敦煌景觀平台、北門廣場與三重忠孝碼頭」。
交通管制的部分，自今上午6時起至下午3時30分，「淡3號」至「淡5號」水門車輛（含機車、自行車）只出不進；下午3時30分起，「淡1號」至「淡6號」水門則禁止車輛進出（含機車、自行車）；而晚間6時至晚間11時進行周邊道路交通管制。
📌北市加強垃圾桶、流動廁所設置等環境維護
環保局為維護環境清潔，規劃已在煙火活動現場，設置資源垃圾回收站37處（包含一般垃圾桶、資源回收桶），也動員專業人士維護清潔、清運垃圾並消毒。環保局也出動三台大型流動廁所車及二台多功能親善流廁車，比照防疫規格加強消毒與清潔，提醒民眾到場可先留意如廁場所位置。
📌出外防範登革熱！實用防蚊穿搭推薦
另環保局也因應登革熱疫情，加強煙火活動區域的消毒工作。並提醒民眾，為有效防蚊，建議可穿著淺色衣物；若為短袖則建議，穿戴袖套或者外加薄長袖外套，並使用合格之防蚊液做好防蚊措施。提醒民眾，切勿隨便丟棄垃圾，共同為維護市容整潔與城市觀光形象盡一分心力。
📌賞煙火注意事項！空拍機需事前申請 警方提醒小心竊賊
警方提醒，煙火活動現場嚴禁未經申請的空拍機飛行及拍攝，警方也透露目前已有逾20組空拍機申准，為避免未經申准的空拍機飛行或墜落造成民眾危險，現場員警將備有空拍機攔截器，會於必要時干擾飛行。因煙火活動期間現場人潮密集，警方也提醒民眾，小心扒手、竊賊在身邊，台北市警局將出動約500名警力，全力維護現場安全秩序、交通疏導等各項警政服務。