大稻埕煙火最終場來了！今晚天氣又悶又熱 「降雨機率」出爐
「2023大稻埕夏日節」壓軸480秒大型煙火秀今（20）日晚上，將在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，據中央氣象局預報資料，今晚大稻埕所處的「台北市大同區」，整體體感較為悶熱，降雨機率則為20%，風向在煙火施放時吹東北風，提醒民眾由於濕度較高，仍要適時留意高溫帶來的不適，並攜帶雨具以備不時之需。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今天「低壓帶」影響減少，各地的天氣大致回歸穩定，但整體水氣較多，午後仍有會有對流發展起來，因此出現局部的雷雨，以大稻埕來說，中午過後一直到晚間6時，降雨機率都來到70％，民眾若有要提早前往觀賞煙火現場，仍建議攜帶雨具。
晚間6時過後，對流發展減少，大稻埕天氣也相對較穩定，降雨機率回到20％，不過雖然雨勢少，但溫度仍高，入夜後仍有攝氏28至30，體感攝氏34至35度的情況，主要是濕氣較重，較為悶熱，請民眾多加留意；此外，今晚大稻埕的風向為東北風，但風力不強，對煙火的施放推測並無影響。
針對大稻埕煙火最終場，觀傳局提醒，為了維護人車安全，「淡3號」至「淡5號」水門自今上午6時起至下午3時30分，車輛（含機車、自行車）只出不進，「淡1號」至「淡6號」水門下午3時30分起禁止車輛進出（含機車、自行車），另周邊道路晚間6時至晚間11時進行交通管制。