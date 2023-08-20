沒油快去加！中油汽、柴油明起各調漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升28.8元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1元及2.3元。
記者顏真真／台北報導
台灣中油說明，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌1.58美元，新台幣兌美元匯率貶值0.176元，國內油價依公式計算跌幅為1.00%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及2.4元，但換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前周高。
為維持價格低於鄰近國家，台灣中油說，柴油吸收1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.0元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1元及2.3元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.1元。
台灣中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1元及2.3元均由台灣中油吸收，累計2023年至7月底止，台灣中油共吸收約47.80億元。